Nuevo fin de semana largo: confirman el feriado del viernes 17 de octubre

Este viernes 17 de octubre habrá feriado y miles de argentinos podrán disfrutar de un fin de semana largo ideal para relajarse o viajar. La medida, oficializada recientemente, despertó entusiasmo entre quienes esperaban un nuevo descanso en el calendario laboral. Pero aunque muchos ya preparan sus planes, lo cierto es que el feriado no alcanza a todo el país.