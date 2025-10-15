Los tres destinos de Buenos Aires ideales para conocer un fin de semana largo
Algunos sitios ideales para descansar y disfrutar de la naturaleza frente a paisajes que invitan a salir de la rutina porteña.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Salir de la ciudad no siempre requiere grandes distancias. A menos de tres horas del Obelisco, hay pueblos y ciudades que combinan naturaleza, historia y buena gastronomía.
Los tres destinos para conocer en Buenos Aires
San Antonio de Areco: tradición y campo
A poco más de 100 kilómetros de la Capital, San Antonio de Areco ofrece una postal criolla que se mantiene intacta. Su casco histórico, con calles empedradas y pulperías centenarias, invita a caminar sin apuro. El Museo Ricardo Güiraldes y la plaza Ruiz de Arellano son paradas obligadas para quienes buscan conocer más sobre la vida rural argentina.
En los alrededores, las estancias abren sus puertas para disfrutar de asados, cabalgatas y espectáculos de folklore. Es un destino ideal para quienes quieren conectar con el espíritu del campo sin alejarse demasiado.
Tigre: naturaleza y aventura a minutos de la ciudad
El Delta del Paraná, con su red de islas y canales, convierte a Tigre en una de las escapadas más accesibles desde Buenos Aires. Se puede llegar en tren, auto o incluso en lancha colectiva, lo que ya forma parte de la experiencia. Las opciones van desde pasar el día en un recreo hasta dormir en una cabaña sobre el río.
Quienes prefieran el movimiento pueden optar por remar en kayak, visitar el Puerto de Frutos o recorrer el Museo de Arte de Tigre, uno de los más bellos del país. Su cercanía permite ir y volver en el día.
Navegar por el Delta, recorrer el Puerto de Frutos o descansar en una cabaña junto al río son parte del encanto de Tigre, el clásico refugio natural del conurbano norte.
Sierra de la Ventana: aire puro y paisajes serranos
Para quienes buscan un entorno más natural y están dispuestos a manejar unas horas más, la Sierra de la Ventana, en el sur bonaerense, es una excelente opción. Rodeada de sierras, ríos y senderos, ofrece caminatas para todos los niveles, desde paseos tranquilos hasta ascensos exigentes como el del Cerro Ventana, con una vista espectacular.
El pueblo combina naturaleza con buena gastronomía y hospedajes acogedores. En octubre el paisaje se tiñe de verde y flores silvestres, creando el escenario perfecto para desconectar del ruido urbano.
