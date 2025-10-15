Los tres destinos de Buenos Aires ideales para conocer un fin de semana largo

Tigre: naturaleza y aventura a minutos de la ciudad

El Delta del Paraná, con su red de islas y canales, convierte a Tigre en una de las escapadas más accesibles desde Buenos Aires. Se puede llegar en tren, auto o incluso en lancha colectiva, lo que ya forma parte de la experiencia. Las opciones van desde pasar el día en un recreo hasta dormir en una cabaña sobre el río.

Quienes prefieran el movimiento pueden optar por remar en kayak, visitar el Puerto de Frutos o recorrer el Museo de Arte de Tigre, uno de los más bellos del país. Su cercanía permite ir y volver en el día.

Navegar por el Delta, recorrer el Puerto de Frutos o descansar en una cabaña junto al río son parte del encanto de Tigre, el clásico refugio natural del conurbano norte.

Tigre.png

Sierra de la Ventana: aire puro y paisajes serranos

Para quienes buscan un entorno más natural y están dispuestos a manejar unas horas más, la Sierra de la Ventana, en el sur bonaerense, es una excelente opción. Rodeada de sierras, ríos y senderos, ofrece caminatas para todos los niveles, desde paseos tranquilos hasta ascensos exigentes como el del Cerro Ventana, con una vista espectacular.

El pueblo combina naturaleza con buena gastronomía y hospedajes acogedores. En octubre el paisaje se tiñe de verde y flores silvestres, creando el escenario perfecto para desconectar del ruido urbano.