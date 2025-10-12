Feriados 2026: el calendario oficial que detalla los días de descanso que habrá el año próximo
Quedan pocos feriados en 2025 y muchos argentinos ya empiezan a mirar el calendario 2026 para organizar sus próximas escapadas y días de descanso.
Con la llegada de octubre, comienza la cuenta regresiva de los últimos feriados del 2025 y ya son muchos los argentinos que empiezan a pensar en el 2026 para planificar escapadas, fines de semana largos o mini vacaciones. El calendario de descanso es una herramienta fundamental para organizar el año, especialmente para quienes buscan tomarse un respiro.
Aunque el Gobierno nacional todavía no publicó el cronograma oficial de feriados 2026, ya se confirmaron algunas fechas fijas que corresponden a los inamovibles. Sin embargo, aún resta definir cuáles serán los trasladables y los feriados con fines turísticos que completarán el calendario.
Así, mientras se espera la resolución oficial, los argentinos comienzan a diagramar el año próximo, marcando en el almanaque los días patrios, religiosos y los posibles feriados puente que permitirán aprovechar al máximo los descansos y planear nuevas escapadas a lo largo del 2026.
Los feriados que restan en el 2025
Los feriados que quedan en el 2025 son:
- Viernes 10 de octubre: se celebra el “Día de la Raza”, antes denominado Día del respeto a la diversidad cultural. Se traslada del 12 al 10 de octubre para impulsar el turismo interno.
- Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos. En el sector privado, los empleadores pueden decidir si se trabaja o no.
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Se traslada del 20 al 24 de noviembre.
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Jueves 25 de diciembre: Navidad.
Fines de semana largos confirmados para el 2026
Los fines de semana largos confirmados para el próximo año son:
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural o Día de la Raza.
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
