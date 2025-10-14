Feriado oficial: decretan el lunes 20 de octubre como día de descanso
Este octubre, habrá un día adicional de descanso, completando un fin de semana largo de tres días. Enterate qué se celebra y quiénes se ven beneficiados.
El feriado del lunes 20 de octubre permitirá a varios trabajadores disfrutar de un fin de semana largo extra, que se suma al reciente descanso de tres días por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, ofreciendo la oportunidad de descansar, hacer trámites, viajar o compartir tiempo en familia.
A diferencia de otros asuetos nacionales, este feriado solo regirá en ciertos municipios de la provincia de Buenos Aires, como José Clemente Paz y Pirovano, donde se conmemora el aniversario fundacional de cada localidad. Esto implica que los habitantes y empleados de estas zonas, incluyendo trabajadores de la administración pública y del Banco Provincia, contarán con una jornada libre para participar de actividades locales, homenajes y celebraciones que refuerzan la identidad y la historia de sus comunidades.
Los motivos del feriado del 20 de octubre
El lunes 20 de octubre, el partido de José Clemente Paz y la localidad de Pirovano, en Bolívar, tendrán feriado local por el aniversario fundacional de ambos distritos. Por esta razón, el gobierno bonaerense dispuso que los empleados del Banco Provincia y de la administración pública de estas zonas tengan jornada de descanso.
Tras el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el próximo fin de semana largo será recién el viernes 21 de noviembre, declarado no laborable con fines turísticos. Este feriado se extenderá hasta el lunes 24 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional, que se traslada del jueves 20, generando un descanso de cuatro días.
La fecha recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845 en un recodo del Río Paraná, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí, la Confederación Argentina, bajo el liderazgo de Juan Manuel Rosas, enfrentó con valentía a las fuerzas anglo-francesas, resistiendo a pesar de estar en inferioridad numérica y defendiendo la soberanía de las tierras argentinas.
Calendario de feriados 2025
- 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre Navidad
