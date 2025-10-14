Feriado oficial: decretan el lunes 20 de octubre como día de descanso

A diferencia de otros asuetos nacionales, este feriado solo regirá en ciertos municipios de la provincia de Buenos Aires, como José Clemente Paz y Pirovano, donde se conmemora el aniversario fundacional de cada localidad. Esto implica que los habitantes y empleados de estas zonas, incluyendo trabajadores de la administración pública y del Banco Provincia, contarán con una jornada libre para participar de actividades locales, homenajes y celebraciones que refuerzan la identidad y la historia de sus comunidades.