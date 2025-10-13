El nuevo feriado que conforma un fin de semana largo de tres días
Algunos argentinos tendrán un feriado extra inesperado después del Día de la Raza, extendiendo el fin de semana y generando días de descanso adicionales.
Tras el feriado del Día de la Raza, muchos argentinos podrán aprovechar un asueto adicional el viernes 17 de octubre, extendiendo su fin de semana largo. El Gobierno nacional confirmó que el feriado originalmente previsto para el 12 de octubre se adelantará al viernes 10, en concordancia con la Ley 27.399.
Esta normativa permite trasladar algunos feriados con el objetivo de incentivar el turismo interno y facilitar la planificación de escapadas. De esta manera, los trabajadores podrán organizar viajes, actividades recreativas o momentos de descanso, aprovechando al máximo estos días libres.
Los expertos en planificación de fines de semana largos recomiendan anticipar reservas y organizar salidas para disfrutar de un merecido descanso sin complicaciones.
Los motivos del feriado del 17 de octubre
Aunque a nivel nacional no será feriado, los habitantes de Luján, en la Provincia de Buenos Aires, sí disfrutarán de un día libre por el aniversario fundacional de la localidad.
Reconocida por su imponente Basílica de Nuestra Señora de Luján, la ciudad es un punto de encuentro diario para visitantes y fue escenario de la reciente peregrinación de fieles. Ubicada a 68 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, Luján es uno de los destinos más emblemáticos del distrito bonaerense.
Con este feriado, los empleados del Banco Provincia y de la administración pública local podrán aprovechar un día extra para descansar y organizar actividades antes de finalizar el mes, sumando un respiro en la agenda laboral y personal de la comunidad.
Calendario de feriados 2025
Los días de la semana que quedan:
Noviembre
- Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
