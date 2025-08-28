Gerardo Romano, apoyando al Hospital Garrahan: "Vine para denunciar a este gobierno de hijos de p..."

Allí, el reconocido actor que brilla en la serie "En el barro" -donde encarna nuevamente a Sergio Antín, un particular director de un penal, con aspiraciones políticas- fue ovacionado y dio unas contundentes palabras para el momento que vive el Garrahan: "Yo les tengo que agradecer a ustedes que me den la posibilidad... en una Argentina tan injusta, con un momento tan difícil como estamos viviendo, que haya gente que esté padeciendo y que esté poniendo en riesgo lo más sagrado que tenemos los seres humanos, que es la vida, la salud", comenzó indicando ante la atenta mirada de los trabajadores del centro pediátrico.