Gerardo Romano, apoyando al Hospital Garrahan: "Vine para denunciar a este gobierno de hijos de p..."
El reconocido actor se acercó en medio de un nuevo paro de los trabajadores, a la espera de la promulgación de la Ley de Emergencia Pediátrica.
Los trabajadores del Hospital Garrahan realizan -desde la mañana de este jueves y hasta la mañana del viernes- un nuevo paro bajo el lema "Garrahan de Puertas Abiertas", a la espera de la promulgación de la Ley de Emergencia Pediátrica, aunque con la incertidumbre de la llegada de un nuevo veto por parte de Javier Milei.
Según un comunicado de los directivos, la iniciativa buscó recibir apoyo de figuras destacadas de la cultura, el cine, la comunicación y los derechos humanos, en lo que consideran un "acompañamiento social sin precedentes". Por ello, Gerardo Romano se hizo presente en el evento "La Cultura Abraza al Garrahan", del cual también participaron las actrices Cecilia Roth y Cristina Banegas.
Allí, el reconocido actor que brilla en la serie "En el barro" -donde encarna nuevamente a Sergio Antín, un particular director de un penal, con aspiraciones políticas- fue ovacionado y dio unas contundentes palabras para el momento que vive el Garrahan: "Yo les tengo que agradecer a ustedes que me den la posibilidad... en una Argentina tan injusta, con un momento tan difícil como estamos viviendo, que haya gente que esté padeciendo y que esté poniendo en riesgo lo más sagrado que tenemos los seres humanos, que es la vida, la salud", comenzó indicando ante la atenta mirada de los trabajadores del centro pediátrico.
"Quienes trabajan en eso, en custodiar nuestra salud, son los que se merecen el mayor apoyo. Me indigna y me produce dolor es ver a un pueblo que está asistiendo a la destrucción de un centro de salud como es el Garrahan", continuó.
Y agregó: "No conozco mucho, no sé mucho. Me pidieron venir a poner la jeta y aquí estoy poniendo esta jeta de viejo luchador para poder denunciar a este gobierno de hijos de puta, de ladrones, que tienen el caradurismo de robarle la plata a las personas con discapacidades y que los mandan a cagar a palos, como nos mandan a cagar a palo a los viejos, como mandan a cagar a palos a todo el pueblo argentino que está padeciendo".
Finalmente, concluyó disculpándose y brindando un mensaje de aliento: "Les pido perdón por estar tan apurado, tengo estreno hoy de una obra de teatro y los años pesan, y estar tirado en la cama sería lo más adecuado, pero no pude dejar de pasar, saludar y abrazar. ¡Fuerza con la lucha por el Garrahan!".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario