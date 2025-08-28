Pablo Echarri participó del nuevo paro en el Hospital Garrahan: "Es exactamente nuestra pelea"
Como representante del sector de la cultura, el actor habló de la necesidad de unir fuerzas contra la motosierra del Gobierno de Javier Milei.
Desde hace varios meses se sumaron las voces de artistas contra los recortes efectuados por Javier Milei y compañía tanto en el área de cultura como en Salud y Educación, a veces con casos en los que las historias personales se ven afectadas en varios frentes. Este jueves Pablo Echarri fue otra voz que se sumó a ese planteo en la puerta del Hospital Garrahan.
"Es visible la lucha del Garrahan, que es la lucha de los universitarios, de la Salud en general, pero particularmente el Garrahan tiene un detalle que es que atiende a todos los niños y niñas provenientes de todo lo largo y lo ancho del país", señaló en un móvil con C5N.
Al apoyar la lucha del personal del Hospital Garrahan Echarri afirmó que "es el último recurso y el recurso más importante, porque es un hospital modelo en Latinoamérica en materia de resolución de problemas médicos a veces muy graves".
"Estos médicos, médicas y personal no médico están peleando por la recomposición de sueldos", agregó antes de hacer referencia a los últimos eventos políticos en la materia: "Se obtuvo los dos tercios en las dos Cámaras (del Congreso) para la Ley de Emergencia Pediátrica, se está esperando y deseando que el Presidente no vete esta ley, y que esta ley de emergencia pediátrica sea puesta en marcha lo antes posible".
"Nosotros, que somos representantes de la cultura, estamos atravesándonos, cruzando, porque la pelea del Hospital Garrahan es exactamente nuestra pelea: nosotros en nuestro sector también estamos derrumbados, en realidad, el sector cultural fue al primer sector que atacaron", señaló el actor.
"Lo dejaron desfinanciado, cerraron el Instituto Nacional de Cine (el INCAA), atacaron las entidades de gestión para que la cultura no se exprese en favor de la necesidad del pueblo. Venimos a darle una mano al Garrahan, que es darnos una mano a nosotros mismos", reconoció sobre su presencia y la de sus colegas en la puerta del hospital pediátrico ubicado en Parque Patricios.
Pablo Echarri consideró "lógica" la reacción del público en Lomas de Zamora, de donde el presidente Javier Milei fue corrido a piedrazos el miércoles de esta semana, cuando intentó hacer campaña para sus legisladores provinciales.
"Me parece que es una consecuencia bastante lógica de las últimas noticias con respecto a la corrupción en el organismo de Discapacidad. En un momento en que se busca desfinanciar a la Salud en general saltan audios que dan cuenta de corrupción en el sector de discapacidad", convino el actor.
"Es una muestra, como la punta del iceberg. Es un modus operandi, esto debe estar atravesado a lo largo y a lo ancho de lo que es el esquema estatal. Eso ha generado malestar en la gente", aseguró antes de describir a los funcionarios de Javier Milei como "verdaderos abusadores".
"La economía está derrumbada, la gente no llega a fin de mes, el país es el más caro del mundo y encima nos damos cuenta de que ejercen la corrupción a diestra y siniestra, como verdaderos abusadores, con un problema grave", sentenció.
