Pablo Echarri participó del nuevo paro en el Hospital Garrahan: "Es exactamente nuestra pelea"

"Nosotros, que somos representantes de la cultura, estamos atravesándonos, cruzando, porque la pelea del Hospital Garrahan es exactamente nuestra pelea: nosotros en nuestro sector también estamos derrumbados, en realidad, el sector cultural fue al primer sector que atacaron", señaló el actor.

"Lo dejaron desfinanciado, cerraron el Instituto Nacional de Cine (el INCAA), atacaron las entidades de gestión para que la cultura no se exprese en favor de la necesidad del pueblo. Venimos a darle una mano al Garrahan, que es darnos una mano a nosotros mismos", reconoció sobre su presencia y la de sus colegas en la puerta del hospital pediátrico ubicado en Parque Patricios.

Pablo Echarri consideró "lógica" la reacción del público en Lomas de Zamora, de donde el presidente Javier Milei fue corrido a piedrazos el miércoles de esta semana, cuando intentó hacer campaña para sus legisladores provinciales.

"Me parece que es una consecuencia bastante lógica de las últimas noticias con respecto a la corrupción en el organismo de Discapacidad. En un momento en que se busca desfinanciar a la Salud en general saltan audios que dan cuenta de corrupción en el sector de discapacidad", convino el actor.

"Es una muestra, como la punta del iceberg. Es un modus operandi, esto debe estar atravesado a lo largo y a lo ancho de lo que es el esquema estatal. Eso ha generado malestar en la gente", aseguró antes de describir a los funcionarios de Javier Milei como "verdaderos abusadores".

"La economía está derrumbada, la gente no llega a fin de mes, el país es el más caro del mundo y encima nos damos cuenta de que ejercen la corrupción a diestra y siniestra, como verdaderos abusadores, con un problema grave", sentenció.