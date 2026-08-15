Oficial: Argentina y Brasil rechaza el ingreso de ciudadanos que no renueven el pasaporte

Por lo tanto, la obligatoriedad de contar con un pasaporte con la vigencia mínima exigida recae principalmente sobre los turistas extrarregionales, tales como ciudadanos provenientes de Estados Unidos, la Unión Europea o países asiáticos.

Ante este escenario, los organismos de control recomiendan verificar el estado de los documentos con suficiente antelación para prevenir contratiempos de última hora en las terminales aéreas o pasos terrestres internacionales.