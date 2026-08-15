Oficial: Argentina y Brasil rechaza el ingreso de ciudadanos que no renueven el pasaporte
Autoridades migratorias recuerdan la importancia de chequear fechas de vencimiento del pasaporte para evitar inconvenientes en pasos fronterizos. Cómo aplica.
Para quienes planean cruzar las fronteras hacia Argentina o Brasil, ya sea por cuestiones personales, trabajo o simeplemente vacaciones, la revisión anticipada del estado de la documentación personal se convirtió en un requisito ineludible, principalmente el pasaporte y su fecha de vencimiento.
Los organismos de control migratorio de ambos países remarcan que presentar el pasaporte en regla es fundamental, ya que cualquier irregularidad o la falta del plazo mínimo de validez requerido puede derivar en el rechazo inmediato del ingreso y frustrar los planes de viaje.
Si bien las exigencias varían según las normativas vigentes en cada territorio, la regla general apunta a garantizar que los visitantes extranjeros cuenten con la cobertura temporal adecuada para su estadía.
En el caso argentino, se suele solicitar un plazo mínimo de vigencia que contemple los meses posteriores a la llegada, mientras que las autoridades de la Policía Federal y la Cancillería de Brasil establecen pautas específicas que combinan la duración total de la permanencia con exigencias de hasta medio año de validez para turistas procedentes de extrazona.
Pasaporte vencido: a quiénes aplica la exigencia y el beneficio para los países del Mercosur
Es importante señalar que esta medida restrictiva no afecta a todos los pasajeros por igual. Los ciudadanos nativos o residentes legales de los estados miembros y asociados del Mercosur —bloque integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia— cuentan con la facilidad de ingresar a cualquiera de los países firmantes presentando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) o cédula de identidad vigente y en buen estado, eximiéndose de la obligación de presentar pasaporte.
Por lo tanto, la obligatoriedad de contar con un pasaporte con la vigencia mínima exigida recae principalmente sobre los turistas extrarregionales, tales como ciudadanos provenientes de Estados Unidos, la Unión Europea o países asiáticos.
Ante este escenario, los organismos de control recomiendan verificar el estado de los documentos con suficiente antelación para prevenir contratiempos de última hora en las terminales aéreas o pasos terrestres internacionales.
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