El Gobierno avaló aumento de 5,4% y el salario básico de trabajadores en blanco nocturnos será de $1.034.783
El Gobierno homologó la paritaria de la UOCRA. Los empleados de la construcción percibirán un nuevo aumento escalonado hasta noviembre.
Tras varias negociaciones, el Gobierno nacional oficializó la homologación del esperado aumento salarial para los trabajadores de la construcción. El acuerdo sellado por la UOCRA establece un incremento acumulativo que se dividirá en tres tramos consecutivos, impactando directamente en los ingresos de todo el personal durante los próximos meses.
Cómo se pagará el aumento y los nuevos básicos de la UOCRA
El esquema salarial confirmado por la Secretaría de Trabajo contempla tres incrementos: 1,9% desde septiembre, 1,8% desde octubre y 1,7% desde noviembre. En conjunto, las subas acumuladas representan una recomposición cercana al 5,5% para el período.
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De esta manera, la nueva escala de la Zona A fija los siguientes valores básicos por hora de cara al mes de noviembre:
- Oficial especializado: $7.828.
- Oficial: $6.697.
- Medio oficial: $6.188.
- Ayudante: $5.696.
Por su parte, el salario básico mensual para la categoría de sereno (trabajador nocturno) quedará establecido en $999.495 en septiembre, $1.017.485 en octubre y finalmente alcanzará los $1.034.783 en noviembre para la Zona A. Las partes fijaron una nueva instancia de revisión paritaria para el 20 de octubre.
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