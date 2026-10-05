Alerta total por diluvio: dónde se esperan lluvias severas y a qué hora llegan

Las lluvias que llegarán al AMBA el miércoles

En lo que respecta a Capital Federal y Gran Buenos Aires, se espera que este miércoles sea sumamente inestable, con tormentas eléctricas que se presentarán entre las 11 de la mañana y las 20 horas, abarcando casi toda la jornada o, al menos, las horas en las que la mayoría de la población se encuentra trabajando.

Recomendaciones de seguridad

Ante la presencia de alerta amarilla por tormentas y precipitaciones: