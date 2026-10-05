Alerta total por diluvio: dónde se esperan lluvias severas y a qué hora llegan
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por la llegada de intensas lluvias para este martes y miércoles, en diferentes zonas del país.
Tras un domingo y lunes con temperaturas ascendentes, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un miércoles inestable en lo que respecta al clima, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No obstante, otras áreas del país también tendrán lluvias, sólo que será este martes.
En este sentido, el organismo nacional detalló el pronóstico del tiempo zona por zona, para que los habitantes de estos territorios tomen las debidas precauciones.
Alerta total por diluvio: dónde se esperan lluvias severas y a qué hora llegan
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un reporte de alertas para la jornada del martes 6 de octubre, advirtiendo por fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades en varias provincias del país.
Según el mapa de alertas del SMN, las zonas afectadas por alerta amarilla por tormentas son el oeste de la provincia de La Pampa, el oeste de San Luis y sectores del centro-oeste. En tanto, la alerta por lluvias y mal tiempo abarca casi la totalidad de la provincia de Neuquén, el noroeste de Río Negro y la franja precordillerana.
Mientras que también rige un nivel de advertencia de color naranja por nevadas a lo largo de la cadena cordillerana en Mendoza, San Juan y el sur de La Rioja.
Las lluvias que llegarán al AMBA el miércoles
En lo que respecta a Capital Federal y Gran Buenos Aires, se espera que este miércoles sea sumamente inestable, con tormentas eléctricas que se presentarán entre las 11 de la mañana y las 20 horas, abarcando casi toda la jornada o, al menos, las horas en las que la mayoría de la población se encuentra trabajando.
Recomendaciones de seguridad
Ante la presencia de alerta amarilla por tormentas y precipitaciones:
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Evitar actividades al aire libre durante el período de inestabilidad.
No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra libremente.
Asegurar elementos que puedan ser arrastrados por ráfagas de viento.
Manejar con precaución, manteniendo la distancia de seguridad y utilizando luces bajas si se transita por rutas afectadas por lluvias o nieve.
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