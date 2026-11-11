Así fue la fuga en San Telmo de Leonardo Bertulazzi, el terrorista de las Brigadas Rojas de Italia

Quién es Leonardo Bertulazzi

Leonardo Bertulazzi es italiano, tiene 74 años, y fue condenado a 27 de prisión tras darse por probada su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa y su pertenencia a la organización armada Brigadas Rojas.

Bertulazzi vivía en Buenos Aires desde hacía varios años y estaba a la espera de su extradición a Italia. El proceso estaba a cargo del Juzgado Federal N°1 de la jueza María Romilda Servini.

Leonardo Bertulazzi fue condenado a 27 de prisión

El italiano había llegado a la Argentina en 2002 y fue detenido por primera vez al año siguiente. Sin embargo, recuperó la libertad después de ocho meses debido a que la legislación argentina vigente en ese momento no contemplaba la extradición de personas condenadas en ausencia. En 2004 fue reconocido como refugiado político, una condición que le permitió permanecer en el país varios años.

Sin embargo, en 2024 el Gobierno argentino le retiró esa condición y volvió a detenerlo en Buenos Aires.

Hasta ese momento, Bertulazzi se había establecido legalmente en el país, contaba con un DNI argentino, había declarado un domicilio en San Telmo e incluso estaba registrado ante la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy ARCA, para desarrollar actividades comerciales.

Por qué lo condenaron a Leonardo Bertulazzi en Italia

Leonardo Bertulazzi

Durante la década de 1970, Leonardo Bertulazzi integró en Génova una columna de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que protagonizó atentados, secuestros y asesinatos en Italia.

Uno de los episodios por los que fue condenado ocurrió el 12 de enero de 1977, cuando fue secuestrado el ingeniero naval Pietro Costa, perteneciente a una familia vinculada con la industria de los astilleros. La víctima fue liberada a fines de marzo de ese mismo año, después del pago de un rescate.

Según informó el medio italiano Leggo, parte del dinero obtenido mediante aquel secuestro habría sido utilizado por las Brigadas Rojas para adquirir el departamento de Roma donde, un año después, fue mantenido cautivo el exprimer ministro Aldo Moro, secuestrado y asesinado en 1978. Bertulazzi no participó del secuestro y asesinato de Moro ya que para ese entonces ya se encontraba detenido.