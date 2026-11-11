Así fue la fuga en San Telmo de Leonardo Bertulazzi, el terrorista de las Brigadas Rojas de Italia
El hombre de 74 años cumplía arresto domiciliario en un departamento. El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones para encontrarlo.
Leonardo Bertulazzi, un italiano de 74 años y exintegrante de Brigadas Rojas, una organización terrorista de extrema izquierda en Italia responsable de atentados, secuestros y asesinatos, volvió a quedar en el centro de la escena tras fugarse de un departamento en San Telmo, donde cumplía prisión domiciliaria a la espera de su extradición.
El escape ocurrió ayer martes y la secuencia quedó registrada en un video. Las imágenes muestran el momento en el que el prófugo salta hacia la calle desde la vivienda en la que se hospedaba. Con un golpe seco, el hombre cae sobre la vereda, se recupera, se limpia la ropa y se queda unos segundos delante del portón.
Acto seguido se sienta contra la pared a metros de su caída, se toma las piernas y se agacha. A los pocos segundos, se levanta nuevamente y comienza a caminar.
La secuencia de parte de la fuga fue captada por una cámara de seguridad privada, según publicó Infobae al compartir las imágenes.
Por estas horas, el hombre de 74 años es intensamente buscado al punto que el Gobierno ofreció una recompensa de $20 millones para quien aportara información que permita dar con su paradero.
Quién es Leonardo Bertulazzi
Leonardo Bertulazzi es italiano, tiene 74 años, y fue condenado a 27 de prisión tras darse por probada su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa y su pertenencia a la organización armada Brigadas Rojas.
Bertulazzi vivía en Buenos Aires desde hacía varios años y estaba a la espera de su extradición a Italia. El proceso estaba a cargo del Juzgado Federal N°1 de la jueza María Romilda Servini.
El italiano había llegado a la Argentina en 2002 y fue detenido por primera vez al año siguiente. Sin embargo, recuperó la libertad después de ocho meses debido a que la legislación argentina vigente en ese momento no contemplaba la extradición de personas condenadas en ausencia. En 2004 fue reconocido como refugiado político, una condición que le permitió permanecer en el país varios años.
Sin embargo, en 2024 el Gobierno argentino le retiró esa condición y volvió a detenerlo en Buenos Aires.
Hasta ese momento, Bertulazzi se había establecido legalmente en el país, contaba con un DNI argentino, había declarado un domicilio en San Telmo e incluso estaba registrado ante la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy ARCA, para desarrollar actividades comerciales.
Por qué lo condenaron a Leonardo Bertulazzi en Italia
Durante la década de 1970, Leonardo Bertulazzi integró en Génova una columna de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que protagonizó atentados, secuestros y asesinatos en Italia.
Uno de los episodios por los que fue condenado ocurrió el 12 de enero de 1977, cuando fue secuestrado el ingeniero naval Pietro Costa, perteneciente a una familia vinculada con la industria de los astilleros. La víctima fue liberada a fines de marzo de ese mismo año, después del pago de un rescate.
Según informó el medio italiano Leggo, parte del dinero obtenido mediante aquel secuestro habría sido utilizado por las Brigadas Rojas para adquirir el departamento de Roma donde, un año después, fue mantenido cautivo el exprimer ministro Aldo Moro, secuestrado y asesinado en 1978. Bertulazzi no participó del secuestro y asesinato de Moro ya que para ese entonces ya se encontraba detenido.
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