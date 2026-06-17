Ofrecen una recompensa millonaria para encontrar a un sospechoso por el homicidio de un policía en Rosario

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El crimen de Rodolfo Manfredi, de 30 años, ocurrió el 11 de junio durante un tiroteo en Villa Banana, donde además resultaron heridos otro efectivo y uno de los sospechosos. Tras la balacera, la Policía Federal desplegó un megaoperativo que incluyó 35 allanamientos. Durante los procedimientos, incautaron: 3 armas de fuego, 162 municiones de diferentes calibres, 358 envoltorios de clorhidrato de cocaína, marihuana, elementos de corte y fraccionamiento, dos balanzas de precisión, 26 celulares y un dispositivo de cobro electrónico.

Durante el operativo desplegado también se detuvo a dos personas en Rosario. Uno de los aprehendidos fue Luis M., quien ingresó herido al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y quedó bajo custodia policial después de recibir el alta médica. La fiscal Laura Ricardo lo imputó por su posible vinculación con el ataque. Su hermano, Juan Carlos M., fue inicialmente demorado, ya que lo trasladó en un vehículo particular al centro de salud después del tiroteo. Posteriormente, la Fiscalía Regional de Rosario decidió liberarlo, aunque permanece vinculado a la causa.

Aquellas personas que no hayan intervenido en el caso y cuenten con datos relevantes, podrán comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas, llamando a la línea gratuita 134.

“El pago de la recompensa será realizado en el Ministerio de Seguridad Nacional o en el lugar que designe la representante de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada, preservando la identidad del aportante”, destaca la Resolución 543/2026 publicada en el Boletín Oficial.