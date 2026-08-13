El gesto desconocido de Jorge Messi que ayudó a realizar 100 trasplantes de médula ósea

Con el paso de los años, el proyecto dio sus frutos. Los profesionales volvieron capacitados, el servicio pudo desarrollarse y, según el relato difundido por Tartaglione, Rosario llegó a realizar 100 trasplantes de médula ósea. "Ese era el objetivo de Jorge Messi. Y lo logró", sostuvo el médico.

La historia adquiere una dimensión especial tras el fallecimiento de Jorge Messi, ocurrido en Rosario a comienzos de agosto a los 68 años. Lionel compartió recientemente un emotivo mensaje para despedir a su padre y recordó el papel que tuvo durante toda su vida y su carrera.

Más allá de su enorme exposición como padre y representante del astro argentino, Jorge también habría elegido mantener este gesto lejos de la publicidad. Precisamente, Tartaglione destacó el perfil reservado de aquella colaboración y el hecho de que durante años prácticamente no se conociera públicamente.