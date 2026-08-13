El gesto desconocido de Jorge Messi que ayudó a realizar 100 trasplantes de médula ósea
Tras la muerte del padre de Lionel Messi, salió a la luz una historia solidaria que durante años permaneció lejos de los flashes: su ayuda permitió capacitar a profesionales de la salud.
En medio de la conmoción por la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel, se conoció una historia que muestra una faceta poco difundida de quien fue una figura fundamental en la vida del capitán argentino. Según relató el médico Jorge Tartaglione en LN+, una colaboración de él permitió capacitar en Barcelona a profesionales de la salud de Rosario y terminó teniendo un impacto concreto: el hospital rosarino alcanzó los 100 trasplantes de médula ósea.
Tartaglione contó que conoció los detalles a través del doctor Juan Di Santo, del Hospital Videla de Rosario. La historia comenzó cuando Jorge Messi supo que en su ciudad había chicos que atravesaban dificultades similares a las que había tenido Lionel durante su infancia, cuando necesitó un tratamiento por un déficit de la hormona de crecimiento.
De acuerdo con el relato del especialista, Jorge Messi se acercó al municipio de Rosario y ofreció hacerse cargo económicamente de los tratamientos de esos niños. Sin embargo, desde la ciudad le plantearon una alternativa que podía generar un beneficio mucho más amplio: utilizar esos recursos para formar profesionales capaces de realizar trasplantes de médula ósea en Rosario.
Jorge Messi ayudó en la capacitación de los médicos en Barcelona
A partir de entonces, se estableció el vínculo con el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Médicos, enfermeros y hemoterapistas rosarinos viajaron a España para realizar capacitaciones y adquirir conocimientos especializados en trasplantes.
Según Tartaglione, Jorge no solamente colaboró con los gastos de la formación, sino que también se ocupó de la logística de los profesionales durante su estadía en Barcelona. Incluso relató que uno de sus hijos los esperaba en el aeropuerto y ayudaba con los traslados hasta el hospital. El objetivo era que esos profesionales regresaran a Rosario y pudieran aplicar lo aprendido, permitiendo que pacientes de la ciudad tuvieran acceso a procedimientos de alta complejidad sin depender necesariamente de centros médicos de otras localidades.
Con el paso de los años, el proyecto dio sus frutos. Los profesionales volvieron capacitados, el servicio pudo desarrollarse y, según el relato difundido por Tartaglione, Rosario llegó a realizar 100 trasplantes de médula ósea. "Ese era el objetivo de Jorge Messi. Y lo logró", sostuvo el médico.
La historia adquiere una dimensión especial tras el fallecimiento de Jorge Messi, ocurrido en Rosario a comienzos de agosto a los 68 años. Lionel compartió recientemente un emotivo mensaje para despedir a su padre y recordó el papel que tuvo durante toda su vida y su carrera.
Más allá de su enorme exposición como padre y representante del astro argentino, Jorge también habría elegido mantener este gesto lejos de la publicidad. Precisamente, Tartaglione destacó el perfil reservado de aquella colaboración y el hecho de que durante años prácticamente no se conociera públicamente.
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