Ola de calor en Mar del Plata: sube hasta la temperatura del mar en la Feliz y los turistas están de fiesta

playa mar del plata (1) Playa de Mar del Plata

En términos estadísticos, la temperatura promedio del agua de mar en enero es de 20,4°C, con una mínima de 18°C y una máxima de 23,5°C, por lo que los valores actuales se ubican dentro del rango más confortable para el disfrute turístico.

La temporada de playa en Punta Mogotes se extiende de enero a marzo, meses en los que la temperatura del agua no baja de los 20°C, una marca considerada adecuada para nadar cómodamente. Esto explica la fuerte afluencia de turistas y locales que eligen este sector del litoral marplatense durante el verano.

El mar a lo largo del año

playa mar del plata La playa en Mar del Plata.

El contraste con otras estaciones es marcado. En invierno, la temperatura media del agua desciende hasta los 11,2°C; en primavera ronda los 13,3°C; mientras que en otoño se ubica cerca de los 18°C. El verano, en cambio, eleva la media hasta los 20°C, consolidando a Punta Mogotes como uno de los puntos más agradables para el turismo de sol y playa.

Con el mar en ascenso y el calor instalado, Punta Mogotes se prepara para días ideales de playa, en una temporada que sigue mostrando números favorables tanto en clima como en condiciones del agua.