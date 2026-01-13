Ola gigante en Santa Clara: cuándo puede repetirse un "meteotsunami"
El fenómeno del lunes fue trágico en la zona de Mar Chiquita mientras que se sintió con menor impacto en la "Feliz". Qué dicen los especialistas.
Luego de la impactante ola gigante que golpeó a Mar del Plata, Camet, Mar Chiquita y Santa Clara del Mar, que para algunos especialistas fue un meteotsunami, se conocieron algunos nuevos detalles este martes que podrían servir para tomar mayores precauciones a futuro, más allá de lo inesperado del fenómeno.
Al respecto, el oceanógrafo Walter Dragani brindó detalles técnicos citados por la Agencia Noticias Argentinas para esclarecer el origen y los riesgos de este evento. Según el experto, el fenómeno fue provocado por un centro de baja presión atmosférica que generó una onda en el océano, la cual ganó fuerza y altura al aproximarse a la costa.
El fenómeno fue trágico en Santa Clara del Mar, con el saldo de un fallecido y una treintena de heridos; mientras que se sintió con menos fuerza en Mar del Plata y las playas del sur.
¿Podría repetirse el meteotsunami en la Costa próximamente?
Aunque la posibilidad técnica existe, Dragani enfatizó que es extremadamente inusual que un meteotsunami alcance la magnitud observada este lunes. El especialista advirtió que estos sucesos son imposibles de predecir con mucha antelación, ya que dependen de condiciones atmosféricas muy precisas.
Un dato revelador: si el núcleo de la perturbación se hubiera formado apenas unos kilómetros más cerca de la costa, el impacto en el mar habría sido nulo.
El oceanógrafo recordó que, aunque poco frecuentes, existen dos precedentes significativos que marcaron la historia de la región:
- 11 de enero de 1954: Un episodio sorpresivo en Mar del Plata que, en pleno día de sol, generó pánico entre los turistas.
- 8 de diciembre de 2022: Un evento nocturno que inundó sectores de carpas en la costa bonaerense y tuvo tal fuerza que logró volcar una embarcación en el puerto de Montevideo.
Recomendaciones para los turistas ante una ola gigante
La prevención es fundamental debido a la rapidez del fenómeno. A diferencia de los tsunamis tectónicos, el meteotsunami no da mucho margen de reacción. La instrucción de Dragani es clara: la señal de alerta definitiva es el comportamiento del agua.
"Cuando el mar se retira de forma repentina, hay que alejarse de la orilla de inmediato", advirtió el profesional, subrayando que ante cualquier movimiento anómalo del nivel del mar, la prioridad absoluta es evacuar la playa.
