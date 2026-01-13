Ola gigante en Santa Clara: cuándo puede repetirse un "meteotsunami"

Un dato revelador: si el núcleo de la perturbación se hubiera formado apenas unos kilómetros más cerca de la costa, el impacto en el mar habría sido nulo.

El oceanógrafo recordó que, aunque poco frecuentes, existen dos precedentes significativos que marcaron la historia de la región:

11 de enero de 1954: Un episodio sorpresivo en Mar del Plata que, en pleno día de sol, generó pánico entre los turistas.

Un episodio sorpresivo en Mar del Plata que, en pleno día de sol, generó pánico entre los turistas. 8 de diciembre de 2022: Un evento nocturno que inundó sectores de carpas en la costa bonaerense y tuvo tal fuerza que logró volcar una embarcación en el puerto de Montevideo.

Recomendaciones para los turistas ante una ola gigante

La prevención es fundamental debido a la rapidez del fenómeno. A diferencia de los tsunamis tectónicos, el meteotsunami no da mucho margen de reacción. La instrucción de Dragani es clara: la señal de alerta definitiva es el comportamiento del agua.

"Cuando el mar se retira de forma repentina, hay que alejarse de la orilla de inmediato", advirtió el profesional, subrayando que ante cualquier movimiento anómalo del nivel del mar, la prioridad absoluta es evacuar la playa.