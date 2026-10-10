Ola de inseguridad en Lanús: cuatro casos que reflejan el reclamo diario de los vecinos
Desde un robo piraña hasta el asalto a un agente municipal frente la base de Seguridad Ciudadana. El testimonio de los vecinos.
El partido de Lanús atraviesa horas marcadas por la preocupación vecinal debido a una serie de hechos delictivos registrados en distintas localidades del distrito. A los testimonios cotidianos sobre la vulnerabilidad en los barrios, se suman robos de vehículos, golpes a metros de dependencias oficiales y avances judiciales en causas resonantes por crímenes en ocasión de robo.
El testimonio vecinal: "Todos los días hay un caso nuevo"
La sensación de desprotección crónica fue reflejada recientemente por Giselle, una vecina de Remedios de Escalada, quien relató en una entrevista con LN+ la dinámica delictiva que padecen a diario.
"Todos los días hay un hecho de inseguridad en el grupo, todos los días un vecino avisa (...) A la noche se roban los aires, te rompen los candados, te rompen las persianas. Todos los días hay un caso nuevo que contar", expresó la comerciante, remarcando que esta problemática afecta a la zona de manera sostenida desde hace años.
Robo de auto en Remedios de Escalada
La modalidad de robo automotor sumó un nuevo capítulo en la misma localidad. El pasado jueves por la tarde, tres delincuentes robaron un vehículo que se encontraba estacionado en Almeyra al 2900, entre las calles Pedernera y Héroes de Malvinas, en Lanús Este. Toda la secuencia del asalto quedó registrada por las cámaras de seguridad de la cuadra, material que ya forma parte de los elementos analizados para dar con los autores.
Le robaron la moto a un agente municipal frente a la base de Seguridad Ciudadana
En un hecho que generó fuerte impacto por la locación, un agente de Seguridad Ciudadana de Lanús sufrió el robo de su motocicleta cuando terminaba su jornada de guardia.
El episodio ocurrió alrededor de las 06:00 de la mañana en las inmediaciones de la base operativa situada debajo del Puente Arenas, en la intersección de la avenida Raúl Alfonsín y Quito, en Lanús Oeste. El damnificado descubrió el faltante del rodado al dirigirse hacia la dependencia municipal destinada precisamente a la prevención del delito en el distrito.
A juicio por el crimen de Alexis Cusumano en Villa Diamante
En el plano judicial, la Justicia de Garantías de Lanús dispuso que se eleve a juicio la causa contra Daniela R.P. (27), acusada de ser la partícipe necesaria en el homicidio del mecánico Alexis Cusumano (48), ocurrido en febrero de este año en la localidad de Villa Diamante.
El hecho se desencadenó cuando la víctima y un amigo llegaron desde Rosario para concretar la supuesta venta de una heladera pactada a través de redes sociales. La cita fue en la esquina de Talcahuano y Darragueira, donde fueron abordados por dos delincuentes armados. En medio del asalto, uno de los ladrones le efectuó un disparo a Cusumano debajo de la tetilla derecha.
Pese a ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Evita, el mecánico falleció días más tarde debido a las complicaciones en su cuadro de salud. La investigación llevada adelante por la UFI N°5 y la DDI Avellaneda-Lanús permitió determinar, a través del análisis de comunicaciones y registros fílmicos, el ardid de la compra ficticia y la identificación de los sospechosos, dejando a la joven de 27 años como la única imputada de cara al debate oral que se sorteará próximamente.
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