Ola de inseguridad en Lanús: cuatro casos que reflejan el reclamo diario de los vecinos

El episodio ocurrió alrededor de las 06:00 de la mañana en las inmediaciones de la base operativa situada debajo del Puente Arenas, en la intersección de la avenida Raúl Alfonsín y Quito, en Lanús Oeste. El damnificado descubrió el faltante del rodado al dirigirse hacia la dependencia municipal destinada precisamente a la prevención del delito en el distrito.

A juicio por el crimen de Alexis Cusumano en Villa Diamante

En el plano judicial, la Justicia de Garantías de Lanús dispuso que se eleve a juicio la causa contra Daniela R.P. (27), acusada de ser la partícipe necesaria en el homicidio del mecánico Alexis Cusumano (48), ocurrido en febrero de este año en la localidad de Villa Diamante.

El hecho se desencadenó cuando la víctima y un amigo llegaron desde Rosario para concretar la supuesta venta de una heladera pactada a través de redes sociales. La cita fue en la esquina de Talcahuano y Darragueira, donde fueron abordados por dos delincuentes armados. En medio del asalto, uno de los ladrones le efectuó un disparo a Cusumano debajo de la tetilla derecha.

Pese a ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Evita, el mecánico falleció días más tarde debido a las complicaciones en su cuadro de salud. La investigación llevada adelante por la UFI N°5 y la DDI Avellaneda-Lanús permitió determinar, a través del análisis de comunicaciones y registros fílmicos, el ardid de la compra ficticia y la identificación de los sospechosos, dejando a la joven de 27 años como la única imputada de cara al debate oral que se sorteará próximamente.