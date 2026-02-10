Operaron a Bastian Jerez en el sanatorio de San Justo: su mamá pidió dadores de sangre
Apenas un día después de llegar al centro médico ubicado en el partido de La Matanza el nene de 8 años pasó por otra cirugía. Su mamá pidió dadores de sangre.
Bastian Jerez, el nene de 8 años que sufrió lesiones graves en un accidente de tránsito en los médanos de Pinamar, fue operado este martes en el Hospital Italiano de San Justo, a donde fue trasladado esta semana en un avión sanitario de la provincia de Buenos Aires.
A casi un mes del choque entre una camioneta y el UTV en el que viajaba con su papá, Bastian pasó por más de seis intervenciones, primero en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata y ahora, en el centro médico de San Justo.
"La evolución clínica favorable permitió avanzar con el traslado para continuar el tratamiento en un centro de salud más cercano a su domicilio", subrayaron el lunes desde la cartera de Salud bonaerense a propósito del viaje a San Justo.
Macarena, la madre de Bastian, pidió dadores de sangre durante la tarde de este martes con un posteo en Instagram.
Quienes puedan acercarse a la sede del Hospital Italiano en San Justo (o en la sede central, ubicada en el barrio porteño de Almagro), tendrán que llamar antes para pedir turno.
Sólo pueden donar las personas que pesen más de 50 kilos; tengan entre 16 y 50 años; hayan dormido al menos seis horas con pleno descanso; no se hayan hecho tatuajes en el último año; estén en buen estado de salud.
No hace falta ir en ayunas.
Para donar sangre hay que presentarse con el DNI en una de las sedes mencionadas:
San Justo: de lunes a viernes, de 8 a 12. Se piden turnos al 4959-0200 (internos 3345 o 3155) o al 011-3079-8707.
Almagro: los turnos se sacan llamando al 4959-0200 (internos 8467 o 8531) o al 011-3135-5354. Reciben pacientes de lunes a viernes, de 8 a 15.30.
Bastian y su papá, Maximiliano Jerez, estaban de vacaciones en Pinamar y decidieron andar en UTV por la zona de médanos conocida como La Frontera. La que manejaba era Naomi Quiróz, que no pudo esquivar la Amarok que impactó de lleno contra el grupo.
Tanto el padre de Bastian como Quiroz y el conductor de la Amarok, Manuel Molinari, están imputados por "lesiones culposas agravadas".
