Operaron a Bastian Jerez en el sanatorio de San Justo: su mamá pidió dadores de sangre

Sólo pueden donar las personas que pesen más de 50 kilos; tengan entre 16 y 50 años; hayan dormido al menos seis horas con pleno descanso; no se hayan hecho tatuajes en el último año; estén en buen estado de salud.

No hace falta ir en ayunas.

Para donar sangre hay que presentarse con el DNI en una de las sedes mencionadas:

San Justo: de lunes a viernes, de 8 a 12. Se piden turnos al 4959-0200 (internos 3345 o 3155) o al 011-3079-8707.

Almagro: los turnos se sacan llamando al 4959-0200 (internos 8467 o 8531) o al 011-3135-5354. Reciben pacientes de lunes a viernes, de 8 a 15.30.

papá de bastian

Bastian y su papá, Maximiliano Jerez, estaban de vacaciones en Pinamar y decidieron andar en UTV por la zona de médanos conocida como La Frontera. La que manejaba era Naomi Quiróz, que no pudo esquivar la Amarok que impactó de lleno contra el grupo.

Tanto el padre de Bastian como Quiroz y el conductor de la Amarok, Manuel Molinari, están imputados por "lesiones culposas agravadas".