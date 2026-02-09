Así fue el traslado de Bastian Jerez de Mar del Plata a la clínica de San Justo
Las autoridades del Ministerio de Salud bonaerense dieron detalles del operativo sanitario para que el nene de 8 años llegue al centro médico de La Matanza.
Bastian Jerez ya se encuentra internado en un sanatorio de San Justo, partido de La Matanza, donde su familia espera que pueda completar su recuperación luego del accidente que sufrió el 13 de enero pasado en Pinamar.
Este lunes las autoridades del Ministerio de Salud bonaerense confirmaron que este lunes "se realizó el traslado sanitario" del nene en un avión del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) de la Provincia.
El nene de 8 años fue la única víctima grave del choque entre el UTV en el que viajaba con su papá y otra persona, y una camioneta que los embistió en los médanos de la zona de Pinamar conocida como La Frontera.
Tras el accidente el nene fue estabilizado y operado siete veces en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata, hasta que este lunes fue posible su traslado a "un efector de salud del partido de La Matanza, donde continuará su atención y proceso de recuperación más cerca de su familia", confirmaron las autoridades.
"La evolución clínica favorable permitió avanzar con el traslado para continuar el tratamiento en un centro de salud más cercano a su domicilio", subrayaron desde la cartera de Salud bonaerense, a cargo de Nicolás Kreplak.
Hasta ahora sólo se sabe que el centro médico donde Bastian permanece internado es parte del Hospital Italiano de San Justo, "garantizando la continuidad de la atención en un establecimiento de alta complejidad acorde a las necesidades actuales del niño".
Por de pronto, las autoridades señalaron la cercanía de Bastian con su familia como "un aspecto clave en su proceso de rehabilitación", y agradecieron "especialmente el compromiso de los equipos de salud del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata, que estuvieron a cargo de la atención del niño durante su internación, así como del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), responsable de los traslados sanitarios".
