Así fue el traslado de Bastian Jerez de Mar del Plata a la clínica de San Justo

Hasta ahora sólo se sabe que el centro médico donde Bastian permanece internado es parte del Hospital Italiano de San Justo, "garantizando la continuidad de la atención en un establecimiento de alta complejidad acorde a las necesidades actuales del niño".

Por de pronto, las autoridades señalaron la cercanía de Bastian con su familia como "un aspecto clave en su proceso de rehabilitación", y agradecieron "especialmente el compromiso de los equipos de salud del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata, que estuvieron a cargo de la atención del niño durante su internación, así como del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), responsable de los traslados sanitarios".