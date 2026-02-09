Bastian Jerez fue trasladado desde Mar del Plata a una clínica de San Justo a un mes del choque en Pinamar
El nene de 8 años dejó Mar del Plata en un vuelo sanitario. Bastian Jerez viajaba acompañado por su madre rumbo al Aeródromo de La Matanza.
A casi un mes del grave accidente entre un UTV y una camioneta en Pinamar, Bastian Jerez, el nene de 8 años que permanecía internado en Mar del Plata, comenzó su traslado hacia el Gran Buenos Aires para continuar con su recuperación.
Según se confirmó oficialmente, el operativo se puso en marcha este lunes al mediodía. El vuelo sanitario partió a las 12:20 desde el Aeropuerto de Mar del Plata y tiene previsto aterrizar alrededor de las 14:20 en el Aeródromo de La Matanza.
El operativo médico por Bastian Jerez
El destino final del menor será una clínica privada en la localidad de San Justo, donde seguirá su tratamiento tras las heridas sufridas en el choque entre el vehículo recreativo y una Volkswagen Amarok.
Bastián viaja acompañado por su madre, Macarena Collantes. El despliegue sanitario incluye un equipo médico y de enfermería a bordo de la aeronave, además de un soporte terrestre con ambulancias de Unidades de Terapia Intensiva Móviles (UTIM) que coordinan el traslado tanto en la salida como en la llegada.
