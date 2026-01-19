Los ejercicios que son esenciales para la longevidad
A los 93 años, una mujer reveló su rutina diaria de ejercicios y dejó en shock a las redes al mostrar cómo se mantiene activa y luce como de 50.
Con salud y una energía que llama la atención, Edna Giordano, de 92 años, se convirtió en un ejemplo de envejecimiento activo al demostrar que el movimiento sostenido mejora la calidad de vida. Su historia funciona como un recordatorio claro: con constancia, movimiento y una buena actitud, un envejecimiento saludable no solo es posible, sino alcanzable.
Nacida en Canadá, empezó a entrenar a los 60 tras jubilarse de un hospital y desde entonces mantiene una rutina de gimnasio cuatro veces por semana, centrada en entrenamiento de fuerza, clave para conservar movilidad, autonomía y bienestar, según explica su hija e instructora de fitness Dalyce Radtke.
Cómo es la rutina de ejercicios de la mujer que aparenta tener 50 años
La rutina de ejercicios de la mujer que aparenta tener 50 años se basa en movimientos simples y efectivos que apuntan a sostener la fuerza, el equilibrio y la movilidad. Para el tren inferior realiza sentadillas y zancadas, mientras que para la parte superior suma press de hombros y elevaciones laterales, sin forzar las articulaciones y con foco en la tonificación.
El trabajo de core completa el entrenamiento con elevaciones de piernas y planchas laterales, claves para la postura y la prevención de dolores. El entrenamiento de fuerza es central en la tercera edad porque protege los huesos, evita la pérdida muscular y reduce el riesgo de caídas. Además, Edna mantiene un estilo de vida activo fuera del gimnasio mediante el NEAT, incorporando movimiento diario con hábitos como caminar o subir escaleras, algo que explica buena parte de su energía y vitalidad.
La clave para la longevidad
Más allá de la constancia con la actividad física, la mujer de 92 años también sostiene una alimentación balanceada desde hace décadas. De acuerdo a Rolling Out, nunca se sumó a dietas extremas ni a modas pasajeras. Su elección siempre fue priorizar alimentos frescos y naturales, una base clave para conservar la energía y cuidar la salud a lo largo del tiempo.
El optimismo es otro de los pilares de su bienestar. En redes sociales, especialmente en TikTok, su hija comparte videos de sus rutinas en el gimnasio y deja en evidencia que la edad no es un freno para mantenerse activo. La propia Edna asegura que no se percibe como una persona de más de 90 años, sino con la vitalidad de alguien de 50.
