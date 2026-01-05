Operativo cerrojo en Pinamar: ocho detenidos por correr picadas ilegales en La Frontera

El operativo fue coordinado por Personal de la Jefatura de Policía Comunal de Pinamar junto a efectivos de la DDI Pinamar, Inteligencia Criminal, Grupo de Apoyo Departamental (GAD), GPM, Infantería, Caballería y el área de Comunicaciones.

Tras la aprehensión, las autoridades notificaron de lo sucedido al fiscal de turno, Sergio García, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada N° 5 de Pinamar.

El fiscal dispuso la incautación de los vehículos utilizados y los ocho involucrados fueron formalmente notificados por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona la conducción peligrosa y la realización de pruebas de velocidad o destreza sin autorización.

Desde el área de Seguridad de Pinamar remarcaron que este tipo de despliegues preventivo para desarticular competencias clandestinas de velocidad se intensificarán en La Frontera con el objetivo de evitar las picadas ilegales y las maniobras imprudentes en la zona.