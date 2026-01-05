Operativo cerrojo en Pinamar: ocho detenidos por correr picadas ilegales en La Frontera
Los conductores fueron demorados mientras realizaban maniobras peligrosas en la zona conocida como “La Olla".
Ocho conductores fueron demorados mientras realizaban picadas ilegales y maniobras peligrosas con camionetas de alta gama y vehículos todo terreno en una zona conocida como “La Olla”, en la localidad balnearia de Pinamar.
El operativo preventivo integral, desplegado como parte del dispositivo de seguridad para la temporada de verano, se llevó a cabo el sábado por la tarde en la zona de médanos, dentro del famoso sector conocido como La Frontera.
Allí, las fuerzas de seguridad sorprendieron a un grupo de ocho hombres que realizaban “picadas de extremo a extremo” y maniobras temerarias con vehículos de gran cilindrada sobre los médanos, poniendo en riesgo la vida de los turistas que circulaban por el sector, así como también de los efectivos que formaban parte del operativo.
Durante el despliegue policial, se logró interceptar a los conductores justo cuando competían en el predio medanoso. Según medios locales, los demorados tienen domicilio en las localidades de Banfield, San Jorge, Temperley, Luján, Licoln, San Juan y Colón.
Además, se procedió al secuestro de los ocho vehículos, entre ellos cuatro Volkswagen Amarok, una Toyota Hilux y dos camionetas Ford, además de un vehículo tipo UTV.
El operativo fue coordinado por Personal de la Jefatura de Policía Comunal de Pinamar junto a efectivos de la DDI Pinamar, Inteligencia Criminal, Grupo de Apoyo Departamental (GAD), GPM, Infantería, Caballería y el área de Comunicaciones.
Tras la aprehensión, las autoridades notificaron de lo sucedido al fiscal de turno, Sergio García, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada N° 5 de Pinamar.
El fiscal dispuso la incautación de los vehículos utilizados y los ocho involucrados fueron formalmente notificados por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona la conducción peligrosa y la realización de pruebas de velocidad o destreza sin autorización.
Desde el área de Seguridad de Pinamar remarcaron que este tipo de despliegues preventivo para desarticular competencias clandestinas de velocidad se intensificarán en La Frontera con el objetivo de evitar las picadas ilegales y las maniobras imprudentes en la zona.
