Asalto millonario en Pinamar: desvalijaron la casa en la que se hospedaba una familia rosarina
El robo ocurrió mientras la familia se encontraba fuera del domicilio. Los delincuentes se llevaron dinero en efectivo, consolas de juegos y otros elementos de valor.
Delincuentes ingresaron a una vivienda alquilada por una familia rosarina en Pinamar durante su ausencia y robaron 20 millones de pesos en efectivo, además de distintos objetos de valor.
El hecho ocurrió el sábado por la noche, entre las 22 y las 24, en una casa ubicada sobre Del Sauce al 400, casi Nautilus, en la zona norte del balneario. La familia había salido a cenar y, durante su ausencia, los ladrones aprovecharon para ingresar al domicilio.
Según figura en la denuncia, los delincuentes barretearon una puerta balcón que daba a una de las habitaciones, lograron actuar sin ser advertidos por los vecinos y se llevaron todo lo que encontraron a su paso.
Entre lo sustraído se encuentra una suma considerable de dinero en efectivo, compuesta por unos 5.000 dólares y más de 4 millones de pesos, además de numerosos elementos tecnológicos y pertenencias personales. Los ladrones se llevaron una Nintendo Switch, dos consolas PlayStation 4 y 5, una notebook Dell, dos parlantes y una barra de sonido JBL, un bolso de viaje, dos mochilas y anteojos de sol de la marca Dolce & Gabbana.
Al regresar a la vivienda, las víctimas advirtieron el robo y dieron aviso a la policía, según informó el portal CNM. Hasta el momento no hay detenidos, y se espera que las cámaras de seguridad de la zona puedan aportar datos para identificar a los responsables.
Por su parte, vecinos de la zona manifestaron su preocupación por una seguidilla de hechos de inseguridad registrados en los últimos meses, y reclamaron mayor presencia policial en la zona.
Lanzan créditos de hasta $5.000.000 para pagar las vacaciones: cómo acceder
El Banco Nación, en conjunto con la Secretaría de Turismo, presentó una herramienta financiera diseñada para incentivar el movimiento turístico interno, a través de un crédito permite costear las vacaciones, desde alojamiento hasta servicios de balneario, con un sistema de pago directo al prestador que garantiza la transparencia de la transacción.
Se trata del nuevo programa "Viajá+", por el que la entidad financiera ofrece préstamos de hasta $5.000.000 para cubrir servicios turísticos. La línea destaca por una tasa fija del 28% y la posibilidad de pagar en hasta 18 cuotas, con una gestión totalmente digital.
De acuerdo con los datos difundidos por el Banco, la línea de crédito se posiciona como una de las más competitivas del mercado actual gracias a sus condiciones de financiación.
Cómo es el programa "Viajá+" del Banco Nación
- Montos: Desde un mínimo de $250.000 hasta un máximo de $5.000.000.
- Plazos: Opciones de 9, 12, 15 o 18 cuotas.
- Tasas: Cuenta con una TNA fija del 28%, lo que deriva en un Costo Financiero Total (CFT) del 39,67%, cifra que se ubica significativamente por debajo de los créditos personales bancarios convencionales.
¿Qué se puede financiar?
El dinero está destinado exclusivamente a servicios turísticos dentro del territorio nacional que estén adheridos al programa:
- Alojamiento: Hoteles, hosterías, posadas y alquileres temporarios gestionados por inmobiliarias.
- Servicios de playa: Alquiler de carpas y servicios en balnearios.
- Modalidad de pago: El banco transfiere el monto directamente al CUIT del prestador, sin intermediación de efectivo para el cliente.
Requisitos y gestión paso a paso
El beneficio está disponible para cualquier persona mayor de 18 años con capacidad crediticia, incluyendo a jubilados y pensionados. El trámite se realiza de forma 100% online a través de la aplicación BNA+:
- Validación: Ingresar a BNA+ y chequear si el préstamo está habilitado según el perfil del usuario.
- Elección: Seleccionar el servicio turístico y solicitar el CUIT del comercio adherido.
- Solicitud: Cargar en la app el monto deseado, la cantidad de cuotas y el CUIT del prestador.
- Confirmación: Tras la aprobación inmediata, el banco efectúa el pago y las cuotas se debitarán mensualmente de la cuenta del usuario.
Para reservas de mayor valor, el programa permite que dos personas soliciten préstamos individuales para financiar un mismo servicio, facilitando así la planificación de viajes grupales o familiares.
