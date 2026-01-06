"Por favor, no me mates": el desesperado pedido de un hombre tras el brutal robo de su camioneta en San Justo

“Por favor, no me mates”: la escalofriante frase de la víctima a uno de los ladrones

"Cuando vi que estaban armados, atiné a bajarme y correr, pero no me di cuenta de que tenía las llaves de la camioneta, así que en medio de la corrida se las tiré, pero uno siguió persiguiéndome. Cuando doblé en Pampa, me empezó a disparar", relató la víctima. "Fueron dos o tres tiros", agregó.

Motivo de la huida y la desesperación, Alberto se cayó en la vereda. Cuando el delincuente se le acercó, empezó a preguntarle si era policía: "Me decía 'sos poli, sos poli', porque yo estaba con la indumentaria del trabajo, que es una chomba azul. Le dije que era de la tapicería y me empezó a apuntar".

"No me mates, por favor", fue la frase que llegó a pronunciar Alberto ante el delincuente. Este reaccionó y le dio un 'culatazo' en la cabeza, provocándole una fuerte herida en la zona de la frente por la que tuvo que recibir atención médica.

"Volví a nacer", reflexionó hoy Alberto, quien como todos los días abrió con esfuerzo su taller para continuar con su trabajo. "Es lo que me salió en el momento. Después me cayó la ficha y lo pensé en frío. Es un segundo que estás acá y después no estás más", agregó.

robo san justo

Mientras toda esta situación sucedía, a la vuelta, sobre Cisneros, el raid delictivo cotinuaba. Otros dos delincuentes que habían bajado de la parte trasera del Volkswagen apuntaron directamente contra otro auto que transitaba por la calle, un Chevrolet Cobalt, y que había frenado de golpe al darse cuenta de la situación. El restante se dirigió a la camioneta.

Mientras el conductor del Chevrolet intentaba dar marcha atrás, los delincuentes nunca dejaron de apuntarle.

Fue entonces cuando notaron la presencia del empleado de Alberto, que permanecía inmóvil frente a toda la situación y parado con las manos levantadas frente al portón del comercio. Apuntándole con un arma, uno de los ladrones aprovechó para robarle el teléfono celular y la billetera con todos sus documentos.

Brutal robo en San Justo: así escaparon los delincuentes

robo san justo

Tras cometer el doble robo, los delincuentes se dispusieron a darse a la fuga, pero antes se dividieron: al menos dos escaparon a bordo de la camioneta robada mientras que el resto lo hizo en el mismo auto en el que habían llegado.

El asalto quedó registrado en varios videos que serán claves para la causa. Tras el hecho, se dio intervención a la Policía Bonaerense y a la fiscalía en turno, quienes a partir del análisis de las imágenes buscarán identificar a los delincuentes, así como también establecer el recorrido que hicieron con la camioneta sustraída. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas.