Deportivo Riestra arrancó la pretemporada en la playa de Pinamar, en medio de los turistas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2008241101434749336?s=20&partner=&hide_thread=false INESPERADO CROSSOVER ENTRE RIESTRA Y LUZU EN LA PLAYA



Así se vivió el primer día de pretemporada del Malevo en PINAMAR, con los turistas de vacaciones y el canal de streaming de fondo



prensariestra pic.twitter.com/Xj3IiXK6w2 — Diario Olé (@DiarioOle) January 5, 2026

Los refuerzos de Deportivo Riestra para la temporada

En paralelo a la pretemporada, Riestra ya sumó varios refuerzos. Gastón Gómez llegó a préstamo desde Racing por un año con opción de compra. José Ingratti, delantero de 25 años, arribó cedido desde Mitre de Santiago del Estero tras su paso por la UAI Urquiza. También se incorporaron Nicolás Watson, proveniente de San Martín de San Juan y cedido desde Instituto por un año con opción de compra, y Alejo Dramisino, quien llegó a préstamo desde Atlanta por una temporada, con posibilidad de extender el vínculo y opción de compra. Con ese plantel, el Malevo apunta a llegar en óptimas condiciones al inicio de un año histórico.