Deportivo Riestra arrancó la pretemporada en la playa de Pinamar, en medio de los turistas
El Malevo ya realiza la parte más dura de la pretemporada en Pinamar, con entrenamientos en la arena, triple turno diario y el streaming de Luzu como escenario
Luego de retomar los entrenamientos el 2 de enero en el Speed Camp, el plantel de Deportivo Riestra viajó apenas dos días después rumbo a Pinamar para encarar la parte más intensa de la preparación física. La delegación se alojará en el Hotel Stream Suites hasta el sábado 10 de enero y luego terminará la última parte de la pretemporada de cara al inicio del campeonato.
El Malevo tendrá un 2026 cargado, con participación en la liga local, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Por ese motivo, el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Benítez diagramó una pretemporada de alta exigencia, con jornadas de triple turno y una carga física poco habitual.
El plan de trabajo incluye un turno diario en el gimnasio y dos en la arena. Además, durante uno de los ocho días en la costa, el plantel afrontará un cuádruple turno, con una sesión extra programada para la madrugada en la playa. En el primer día de tareas, los futbolistas realizaron ejercicios de fuerza y más tarde se los pudo ver entrenando en el Balneario Boutique, en plena franja turística. La escena no pasó desapercibida: jugadores trabajando en la arena, veraneantes observando y el estudio del canal de streaming Luzu como telón de fondo.
Los refuerzos de Deportivo Riestra para la temporada
En paralelo a la pretemporada, Riestra ya sumó varios refuerzos. Gastón Gómez llegó a préstamo desde Racing por un año con opción de compra. José Ingratti, delantero de 25 años, arribó cedido desde Mitre de Santiago del Estero tras su paso por la UAI Urquiza. También se incorporaron Nicolás Watson, proveniente de San Martín de San Juan y cedido desde Instituto por un año con opción de compra, y Alejo Dramisino, quien llegó a préstamo desde Atlanta por una temporada, con posibilidad de extender el vínculo y opción de compra. Con ese plantel, el Malevo apunta a llegar en óptimas condiciones al inicio de un año histórico.
