MinutoUno

Inminente vuelta de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga con todo y cuándo llegan las tormentas

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional ratifica el pronóstico de lluvias y tormentas, que llegarían en cuestión de horas al AMBA.

Se esperan lluvias y tormentas en la zona del AMBA.

Se esperan lluvias y tormentas en la zona del AMBA.

Parece que la tendencia climática de buenas condiciones que signaron a los primeros días del 2026 está cerca de culminar ya que para el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es inminente el regreso de las lluvias y tormentas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El inicio de la semana estaba marcado por el tiempo estable y las temperaturas templadas. Así transcurrió el martes, con cielo entre parcialmente nublado y nublado; 18 grados de mínima y 31 de máxima, siendo una de las más altas desde el inicio de enero.

Sin embargo, el ingreso de un frente frío al AMBA estaría acompañado de otro leve descenso de las temperaturas y de la vuelta de las precipitaciones, algunas de las cuales podrían ser fuertes.

A qué hora llegan las lluvias y tormentas al AMBA

De acuerdo con el organismo nacional, el miércoles 7 de enero se presenta con chaparrones en la madrugada y tormentas aisladas entre la mañana y la tarde, mejorando recién en la noche, cuando la jornada se pondría ventosa. Las temperaturas se prevén de entre 18 y 29 grados.

El sitio especializado Meteored detalló que se espera "lluvia débil" para las 6 de la mañana, repitiendo entre las 14 y las 18, con 50% de probabilidades de tormenta para las 15 horas.

smn (28)
El Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional pronostica lluvias y tormentas para este mi&eacute;rcoles en Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias y tormentas para este miércoles en Buenos Aires.

En cuanto a la continuidad de la semana, el SMN pronostica un jueves con buen tiempo. La jornada tendría cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 14 y 25 grados, sintiéndose el descenso térmico.

El cierre de la semana en el AMBA sería con un viernes que se anticipa con cielo nublado y marcas térmicas que rondarán entre 19 grados de mínima y 25 de máxima.

El finde, en tanto, podría volver a registrar clima inestable, ya que el SMN pronostica un sábado con lluvias durante toda la jornada, junto a temperaturas de entre 18 y 25 grados. La mejora llegaría el domingo, con cielo entre mayormente y parcialmente nublado; y marcas de entre 15 y 29 grados.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas