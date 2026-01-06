Inminente vuelta de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga con todo y cuándo llegan las tormentas

El sitio especializado Meteored detalló que se espera "lluvia débil" para las 6 de la mañana, repitiendo entre las 14 y las 18, con 50% de probabilidades de tormenta para las 15 horas.

smn (28) El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias y tormentas para este miércoles en Buenos Aires.

En cuanto a la continuidad de la semana, el SMN pronostica un jueves con buen tiempo. La jornada tendría cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 14 y 25 grados, sintiéndose el descenso térmico.

El cierre de la semana en el AMBA sería con un viernes que se anticipa con cielo nublado y marcas térmicas que rondarán entre 19 grados de mínima y 25 de máxima.

El finde, en tanto, podría volver a registrar clima inestable, ya que el SMN pronostica un sábado con lluvias durante toda la jornada, junto a temperaturas de entre 18 y 25 grados. La mejora llegaría el domingo, con cielo entre mayormente y parcialmente nublado; y marcas de entre 15 y 29 grados.