Inminente vuelta de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga con todo y cuándo llegan las tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional ratifica el pronóstico de lluvias y tormentas, que llegarían en cuestión de horas al AMBA.
Parece que la tendencia climática de buenas condiciones que signaron a los primeros días del 2026 está cerca de culminar ya que para el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es inminente el regreso de las lluvias y tormentas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El inicio de la semana estaba marcado por el tiempo estable y las temperaturas templadas. Así transcurrió el martes, con cielo entre parcialmente nublado y nublado; 18 grados de mínima y 31 de máxima, siendo una de las más altas desde el inicio de enero.
Sin embargo, el ingreso de un frente frío al AMBA estaría acompañado de otro leve descenso de las temperaturas y de la vuelta de las precipitaciones, algunas de las cuales podrían ser fuertes.
A qué hora llegan las lluvias y tormentas al AMBA
De acuerdo con el organismo nacional, el miércoles 7 de enero se presenta con chaparrones en la madrugada y tormentas aisladas entre la mañana y la tarde, mejorando recién en la noche, cuando la jornada se pondría ventosa. Las temperaturas se prevén de entre 18 y 29 grados.
El sitio especializado Meteored detalló que se espera "lluvia débil" para las 6 de la mañana, repitiendo entre las 14 y las 18, con 50% de probabilidades de tormenta para las 15 horas.
En cuanto a la continuidad de la semana, el SMN pronostica un jueves con buen tiempo. La jornada tendría cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 14 y 25 grados, sintiéndose el descenso térmico.
El cierre de la semana en el AMBA sería con un viernes que se anticipa con cielo nublado y marcas térmicas que rondarán entre 19 grados de mínima y 25 de máxima.
El finde, en tanto, podría volver a registrar clima inestable, ya que el SMN pronostica un sábado con lluvias durante toda la jornada, junto a temperaturas de entre 18 y 25 grados. La mejora llegaría el domingo, con cielo entre mayormente y parcialmente nublado; y marcas de entre 15 y 29 grados.
