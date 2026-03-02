Operativo contrarreloj: trasladaron un corazón desde Mendoza para un trasplante en Córdoba

Un importante operativo sanitario y de seguridad se llevó adelante este sábado en la ciudad de Córdoba, donde la Policía provincial escoltó el traslado de un corazón destinado a un trasplante. El órgano había arribado desde la provincia de Mendoza y el procedimiento comenzó en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, más conocido como Aeropuerto Taravella.