Descubrí Argentina: el pueblo cerca de Mendoza con tradiciones locales y únicas

Su ubicación sobre la Ruta Nacional 40 lo convierte en un paso frecuente para quienes viajan entre ambas provincias. El entorno está dominado por montañas precordilleranas, arroyos y un paisaje árido característico de la región.

Cómo llegar a Los Berros

Para llegar desde la ciudad de Mendoza:

Tomar la Ruta Nacional 40 hacia el norte.

Cruzar el límite interprovincial entre Mendoza y San Juan.

Continuar hasta el departamento Sarmiento, donde se encuentra la localidad.

El trayecto demanda aproximadamente una hora y media en auto, dependiendo del tránsito y las condiciones climáticas.

Los Berros es un destino diferente, donde el trabajo minero y las tradiciones locales conviven con paisajes naturales imponentes, ofreciendo una mirada auténtica al sur sanjuanino.