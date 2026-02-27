Descubrí Argentina: el pueblo cerca de Mendoza con tradiciones locales y únicas
En el sur de San Juan, muy cerca del límite con Mendoza, existe un pueblo que muchos viajeros observan desde la ventanilla cuando recorren la Ruta Nacional 40.
Ubicado a unos 106 kilómetros de la ciudad de Mendoza, este pueblo combina paisaje precordillerano, tradición industrial y vida comunitaria. Con cerca de 4.000 habitantes, es la segunda localidad más importante del departamento Sarmiento, después de Media Agua.
La actividad minera es el motor económico del lugar y forma parte de su ADN cultural.
Qué se puede hacer en Los Berros
Aunque es reconocido por su perfil industrial, Los Berros ofrece varios atractivos para quienes buscan una experiencia diferente:
Conocer las canteras y hornos de cal, que forman parte de uno de los yacimientos de piedra caliza más puros del país.
Visitar el museo local de la producción calera, donde se puede ver la evolución desde los hornos artesanales hasta los modernos sistemas a gas.
Disfrutar de paisajes montañosos y realizar senderismo en zonas cercanas como Divisadero y Cienaguita.
Participar en la Fiesta Provincial del Obrero Minero y la Minería, un evento anual con shows musicales, exposiciones y actividades comunitarias.
La producción de cal es clave para la construcción, la agricultura y diversas industrias, lo que convierte a Los Berros en un punto estratégico dentro de la minería no metalífera argentina.
Dónde queda Los Berros
Los Berros se encuentra en el departamento Sarmiento, al sur de la provincia de San Juan, a pocos kilómetros del límite con Mendoza.
Su ubicación sobre la Ruta Nacional 40 lo convierte en un paso frecuente para quienes viajan entre ambas provincias. El entorno está dominado por montañas precordilleranas, arroyos y un paisaje árido característico de la región.
Cómo llegar a Los Berros
Para llegar desde la ciudad de Mendoza:
Tomar la Ruta Nacional 40 hacia el norte.
Cruzar el límite interprovincial entre Mendoza y San Juan.
Continuar hasta el departamento Sarmiento, donde se encuentra la localidad.
El trayecto demanda aproximadamente una hora y media en auto, dependiendo del tránsito y las condiciones climáticas.
Los Berros es un destino diferente, donde el trabajo minero y las tradiciones locales conviven con paisajes naturales imponentes, ofreciendo una mirada auténtica al sur sanjuanino.
