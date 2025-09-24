Otra vez represión en la marcha de jubilados en Congreso: hay dos heridos
Una jubilada y un trabajador de prensa independiente resultaron heridos. Los alrededores del recinto permanecen vallados.
La habitual marcha de los jubilados, que cada miércoles se concentra frente al Congreso de la Nación para exigir una recomposición de haberes, terminó con incidentes y escenas de violencia. Según pudo registrar C5N en vivo, una jubilada y un joven trabajador de prensa independiente resultaron heridos tras ser agredidos durante la cobertura de la protesta.
Una testigo relató que ambas víctimas fueron golpeadas con un casco en la cabeza y luego gaseadas. “Cuando estamos solos, se aprovechan de nosotros. Cuando nos vienen a apoyar, se esconden como unos cagones”, denunció la mujer con indignación, haciendo referencia al accionar represivo en las inmediaciones del Congreso.
A pesar de que la ambulancia fue solicitada reiteradas veces, no llegó a tiempo, denunciaron. Tanto la jubilada como el periodista recibieron las primeras atenciones en el lugar, mientras los manifestantes intentaban contener la situación en medio de un clima de tensión.
El operativo de seguridad desplegó un fuerte vallado alrededor del Congreso, en un contexto donde no se esperaba una concurrencia masiva, a diferencia de la reciente movilización universitaria que reunió a miles de personas. Sin embargo, las organizaciones de adultos mayores y agrupaciones sindicales volvieron a sostener su reclamo histórico: un aumento en las jubilaciones y pensiones que permita cubrir las necesidades básicas.
Actualmente, la jubilación mínima se ubica en $320.277,18, con la suma de un bono extraordinario de $70.000, cifras que los manifestantes consideran insuficientes frente a la escalada inflacionaria y el aumento del costo de vida.
Los hechos de violencia registrados en esta jornada no solo generan preocupación por el repetido maltrato hacia los jubilados, sino también por la libertad de prensa, ya que uno de los heridos es un comunicador que suele documentar todas las protestas de los miércoles.
