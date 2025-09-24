Otra vez represión en la marcha de jubilados en Congreso: hay dos heridos

Actualmente, la jubilación mínima se ubica en $320.277,18, con la suma de un bono extraordinario de $70.000, cifras que los manifestantes consideran insuficientes frente a la escalada inflacionaria y el aumento del costo de vida.

Los hechos de violencia registrados en esta jornada no solo generan preocupación por el repetido maltrato hacia los jubilados, sino también por la libertad de prensa, ya que uno de los heridos es un comunicador que suele documentar todas las protestas de los miércoles.