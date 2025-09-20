Confirmado: el Gobierno anunció un pago extra para jubilados en octubre
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el décimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para octubre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Aumentan las jubilaciones de ANSES
Con el nuevo índice inflacionario, el haber máximo pasa de $2.154.562,04 en septiembre a $2.195.498,72 en octubre. La jubilación mínima va a subir de $320.220,69 a $326.304,88, la Pensión Universal para el Adulto Mayor de $256.150,11 a $261.016,96 y las Pensiones No Contributivas de $224.123,50 a $228.381,85.
Esta actualización se calcula con la variación del IPC de agosto, que fue de 1,9%, el mismo registro que en julio. Así es como se mantiene el esquema de incrementos mensuales que ajusta los haberes para tratar de compensar el avance de precios.
Quiénes acceden al bono de $70.000
El refuerzo de $70.000 alcanza a jubilados y pensionados con haberes menores a $396.304,88. Quienes perciban montos cercanos a ese tope van a recibir un pago proporcional.
Entonces con este beneficio adicional, los haberes finales quedan así:
- Jubilación mínima: $396.304,88.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor: $331.016,96.
- Pensiones No Contributivas: $298.381,85.
Este bono previsional, que está vigente desde marzo de 2024, sigue activo para reforzar de alguna manera los ingresos mensuales. La medida busca equilibrar un poco el poder adquisitivo de los beneficiarios del sistema previsional.
Todos los beneficiarios pueden consultar sus recibos en línea y verificar la acreditación de las sumas en las fechas habituales de pago.
