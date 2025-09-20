Confirmado: el Gobierno anunció un pago extra para jubilados en octubre

Entonces con este beneficio adicional, los haberes finales quedan así:

Jubilación mínima: $396.304,88 .

. Pensión Universal para el Adulto Mayor: $331.016,96 .

. Pensiones No Contributivas: $298.381,85.

Este bono previsional, que está vigente desde marzo de 2024, sigue activo para reforzar de alguna manera los ingresos mensuales. La medida busca equilibrar un poco el poder adquisitivo de los beneficiarios del sistema previsional.

Todos los beneficiarios pueden consultar sus recibos en línea y verificar la acreditación de las sumas en las fechas habituales de pago.