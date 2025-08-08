Otro choque: un auto terminó volcado en Floresta

Choque en General Paz

Una camioneta y dos autos que circulaban en la madrugada de este viernes por la Avenida General Paz protagonizaron un violento choque múltiple a la altura de Emilio Castro, sentido Riachuelo.

Como consecuencia del accidente un hombre debió ser atendido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) que llegó rápidamente al lugar del accidente y hay en estos momentos un corte total del tránsito en la zona mientras se despliega un operativo para atender a las víctimas.

triple choque general paz

De acuerdo con las primeros datos que dieron a conocer las autoridades, entre los protagonistas del accidente se encuentra un hombre de 68 años que a bordo de un Chevrolet Corsa quedó atrapado entre la camioneta y un Fiat 147. Como consecuencia del fuerte impacto el acompañante del automovilista sufrió politraumatismo y fue derivado a un centro de Salud en una ambulancia del SAME.

Afortunadamente no reviste heridas de gravedad.

En tanto el conductor de la camioneta impactó con su cabeza contra el parabrisas, pero también está fuera de peligro, al igual que el conductor del Fiat 147.

La Policía y personal de tránsito siguen trabajando en el lugar, donde por el momento hay corte total.