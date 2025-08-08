Otro choque: un auto terminó volcado en Floresta
El incidente vial fue en Joaquín V. González y Gaona y se suma a un accidente múltiple en la General Paz.
En una mañana accidentada otros dos vehículos protagonizaron un fuerte choque en el barrio porteño de Villa Santa Rita que se sumó al choque múltiple registrado sobre la Avenida General Paz.
El nuevo accidente ocurrió durante la madrugada de este viernes en la esquina de Joaquín V. González y la Avenida Gaona e involucró a un Fiat Palio y un Ford Fiesta.
Debido al fuerte impacto uno de los vehículos volcó sobre la calzada y motivó que las autoridades montaran un operativo para asistir a las víctimas que incluyó a bomberos, ambulancias del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME) y la Policía de la Ciudad.
Los dos conductores, que viajaban sin acompañantes, lograron salir de sus vehículos por sus propios medios y aunque presentaban heridas leves a simple vista fueron derivadas de todas maneras en dos ambulancias a distintos centros de salud para realizarle chequeos y descartar lesiones más graves.
Uno de ellos fue derivado al Hospital Álvarez con diagnóstico de latigazo cervical, mientras que el otro fue trasladado al mismo centro de salud por un traumatismo de tórax.
Choque en General Paz
Una camioneta y dos autos que circulaban en la madrugada de este viernes por la Avenida General Paz protagonizaron un violento choque múltiple a la altura de Emilio Castro, sentido Riachuelo.
Como consecuencia del accidente un hombre debió ser atendido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) que llegó rápidamente al lugar del accidente y hay en estos momentos un corte total del tránsito en la zona mientras se despliega un operativo para atender a las víctimas.
De acuerdo con las primeros datos que dieron a conocer las autoridades, entre los protagonistas del accidente se encuentra un hombre de 68 años que a bordo de un Chevrolet Corsa quedó atrapado entre la camioneta y un Fiat 147. Como consecuencia del fuerte impacto el acompañante del automovilista sufrió politraumatismo y fue derivado a un centro de Salud en una ambulancia del SAME.
Afortunadamente no reviste heridas de gravedad.
En tanto el conductor de la camioneta impactó con su cabeza contra el parabrisas, pero también está fuera de peligro, al igual que el conductor del Fiat 147.
La Policía y personal de tránsito siguen trabajando en el lugar, donde por el momento hay corte total.
