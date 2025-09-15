Cierra por tres meses una estuación de la Línea B para refacciones: cómo afecta el recorrido

estacion uruguay

Por el momento, la otra línea afectada por el Plan de Renovación de Estaciones del subte es la D, ya que están en obra tanto Plaza Italia como Agüero, pero se espera que en 2026 le toque el turno a Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D).

También se lanzaron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

Qué trabajos se realizarán en la estación Uruguay de la Línea B

Desde Sbase informaron que se trabajará en pintura, impermeabilización, nuevo revestimiento metálico de paredes y cielorrasos en material aluzinc, recambio de pisos, nuevas luces led, mobiliario, señalética, señalización braille, restauración de murales y puesta en valor de piezas patrimoniales.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó además que se van a restaurar "cuatro murales ubicados en zona de vestíbulo y andén" de la estación.