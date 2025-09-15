Cierra por tres meses una estuación de la Línea B para refacciones: cómo afecta el recorrido
El siguiente paso del Plan de Renovación de Estaciones de subte porteño ya afecta a la estación Carlos Gardel de la línea que une el bajo con Villa Urquiza.
Subterráneos de Buenos Aires S.E. (Sbase) informó este lunes que la estación Uruguay de la Línea B estará cerrada a partir de este 15 de septiembre y por los próximos tres meses como parte del siguiente paso en el Plan de Renovación de Estaciones del subte de la Ciudad de Buenos Aires.
Además de actualizar el sitio oficial del subte, Sbase informó la novedad con un escueto mensaje en X: "Línea B: A partir del 15/09 estación Uruguay cerrada por obras de renovación integral."
El cierre temporal de la estación Uruguay de la Línea B se suma al de Carlos Gardel, en el Abasto, lo que la deja con dos paradas menos en el recorrido que une Leando N. Alem con el Tren Mitre en Villa Urquiza.
Dicho sea de paso, el cierre de Uruguay -aunque temporal- obligará a miles de pasajeros a repensar sus rutinas para llegar a la zona de la sede central del Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires.
En principio, Callao y Carlos Pellegrini siguen funcionando y la estación Tribunales de la Línea D también.
Por el momento, la otra línea afectada por el Plan de Renovación de Estaciones del subte es la D, ya que están en obra tanto Plaza Italia como Agüero, pero se espera que en 2026 le toque el turno a Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D).
También se lanzaron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).
Qué trabajos se realizarán en la estación Uruguay de la Línea B
Desde Sbase informaron que se trabajará en pintura, impermeabilización, nuevo revestimiento metálico de paredes y cielorrasos en material aluzinc, recambio de pisos, nuevas luces led, mobiliario, señalética, señalización braille, restauración de murales y puesta en valor de piezas patrimoniales.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó además que se van a restaurar "cuatro murales ubicados en zona de vestíbulo y andén" de la estación.
