Pablo es albañil, se fue a trabajar a Noruega y gana hasta 6.200 euros al mes: "No hay mano de obra"
Hace siete años se instaló en Noruega. Ante la falta de mano de obra local, los sueldos son muy elevados y los esquemas laborales ofrecen una alta flexibilidad.
La decisión de emigrar en busca de nuevos horizontes laborales y una mejor calidad de vida sigue siendo una alternativa recurrente para miles de personas. En ese camino, las experiencias de quienes ya se afianzaron en el exterior se transforman en una guía para entender cómo funciona el mercado de trabajo en otras regiones del mundo.
Este es el caso de Pablo González, un albañil oriundo de España que hace siete años eligió Noruega para radicarse y hoy detalla los pormenores de desempeñarse en el rubro de la construcción en tierras escandinavas, donde la escasez de profesionales locales mantiene los sueldos en niveles muy atractivos.
¿Cuánto gana un trabajador de la construcción en Noruega?
Según relató el albañil, la construcción es uno de los motores de la economía noruega y emplea a unas 250.000 personas. Sin embargo, el sector enfrenta desde hace años un déficit crónico de mano de obra calificada nativa, lo que obliga a las empresas a abrirle las puertas de manera constante a trabajadores extranjeros.
"No hay mano de obra cualificada de nacionalidad noruega", explicó el trabajador que tiene una cuenta de YouTube en la que relata sus andanzas en ese país.
En el mercado laboral noruego no existe un salario mínimo legalizado para todo el país, sino que cada sector productivo fija un piso por hora:
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Con especialización: el piso salarial alcanza las 209 coronas noruegas por hora (unos 20 euros).
Sin especialización: la remuneración base ronda las 188 coronas por hora.
Con poca experiencia: perciben alrededor de 196 coronas por hora.
Gracias a la alta demanda, los puestos de mayor responsabilidad o jerarquía pueden alcanzar los 62.000 coronas brutas mensuales (cerca de 6.200 euros), mientras que arquitectos, ingenieros y jefes de obra se ubican habitualmente en una franja de entre 6.000 y 6.400 euros mensuales.
Como referencia, el sueldo promedio en el país ronda los 3.000 euros, y otros oficios vinculados al rubro también destacan por sus remuneraciones:
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Pintores: unos 3.600 euros brutos.
Carpinteros: entre 3.600 y 4.600 euros.
Fontaneros y operadores de maquinaria: alrededor de 4.100 euros.
Operadores de grúas: hasta 4.300 euros mensuales.
Jornadas flexibles y esquemas especiales
Más allá de los ingresos económicos, González remarcó que uno de los mayores atractivos de trabajar en Noruega radica en la estricta organización y flexibilidad laboral.
El esquema tradicional contempla una jornada de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, completando unas 37,5 horas semanales, con un régimen de pago diferencial para las horas extra.
No obstante, algunas empresas operan bajo modalidades especiales —como trabajar 12 días seguidos para luego descansar nueve— o permiten concentrar las horas de lunes a jueves para liberar los viernes, facilitando que los empleados puedan viajar o visitar a sus familias con comodidad.
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