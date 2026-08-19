Con especialización: el piso salarial alcanza las 209 coronas noruegas por hora (unos 20 euros ).

Sin especialización: la remuneración base ronda las 188 coronas por hora.

Con poca experiencia: perciben alrededor de 196 coronas por hora.

Gracias a la alta demanda, los puestos de mayor responsabilidad o jerarquía pueden alcanzar los 62.000 coronas brutas mensuales (cerca de 6.200 euros), mientras que arquitectos, ingenieros y jefes de obra se ubican habitualmente en una franja de entre 6.000 y 6.400 euros mensuales.

Como referencia, el sueldo promedio en el país ronda los 3.000 euros, y otros oficios vinculados al rubro también destacan por sus remuneraciones:

Pintores: unos 3.600 euros brutos.

Carpinteros: entre 3.600 y 4.600 euros.

Fontaneros y operadores de maquinaria: alrededor de 4.100 euros.

Operadores de grúas: hasta 4.300 euros mensuales.

Pablo es albañil, se fue a trabajar a Noruega y gana hasta 6.200 euros al mes: "No hay mano de obra"

Jornadas flexibles y esquemas especiales

Más allá de los ingresos económicos, González remarcó que uno de los mayores atractivos de trabajar en Noruega radica en la estricta organización y flexibilidad laboral.

El esquema tradicional contempla una jornada de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, completando unas 37,5 horas semanales, con un régimen de pago diferencial para las horas extra.

No obstante, algunas empresas operan bajo modalidades especiales —como trabajar 12 días seguidos para luego descansar nueve— o permiten concentrar las horas de lunes a jueves para liberar los viernes, facilitando que los empleados puedan viajar o visitar a sus familias con comodidad.