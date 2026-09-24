Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Noruega vs. Dinamarca por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Noruega vs. Dinamarca por la Liga de las Naciones de la UEFA.
Noruega y Dinamarca se miden este jueves, desde las 15:45 (hora argentina), en el Ullevaal de Oslo, por la primera fecha del Grupo A4 de la Liga de Naciones de la UEFA. El encuentro será televisado por ESPN 2 y también podrá verse por Disney+ Premium.
El conjunto noruego, que hará su debut como local en una zona que también integran Portugal y Gales, buscará comenzar con el pie derecho una competencia en la que tendrá seis partidos para intentar avanzar a la siguiente instancia. Además, llega con el envión de haber sido una de las revelaciones del Mundial 2026, donde dejó en el camino a Brasil en octavos de final y luego cayó ante Inglaterra en cuartos.
Del otro lado, Dinamarca, que no logró clasificarse al Mundial tras caer ante República Checa en el repechaje europeo, intentará dar el golpe este jueves, con la ilusión de conseguir los tres puntos que lo acomoden en una zona que también integran Gales y Portugal.
Formaciones de Noruega vs. Dinamarca por la Liga de las Naciones de la UEFA
- Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Leo Ostigard, Kristoffer Ajer, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard; Oscar Bobb, Erling Haaland y Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.
- Dinamarca: Mads Hermansen; Alexander Bah, Joachim Andersen, Andreas Christensen, Joakim Maehle; Morten Hjulmand, Pierre-Emile Hojbjerg; Gustav Isaksen, Mikkel Damsgaard, Victor Froholdt; Rasmus Hojlund. DT: Brian Riemer.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Noruega vs. Dinamarca
La televisación del encuentro estará a cargo de ESPN 2 y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario