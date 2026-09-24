Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Noruega vs. Dinamarca por Internet

El conjunto noruego, que hará su debut como local en una zona que también integran Portugal y Gales, buscará comenzar con el pie derecho una competencia en la que tendrá seis partidos para intentar avanzar a la siguiente instancia. Además, llega con el envión de haber sido una de las revelaciones del Mundial 2026, donde dejó en el camino a Brasil en octavos de final y luego cayó ante Inglaterra en cuartos.