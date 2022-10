Pachelo reiteró su acusación contra la seguridad del country

Los jueces finalmente accedieron este viernes a revisar la evidencia: unos documentos escritos en Word con títulos como "Busco labrador negro", "Carta a Raúl Portal", "Carta Tom" y "Carta Tom 1".

El primer documento que se observó era un cartel que decía "Gratificaré" y los números telefónicos de celular y uno fijo, aparentemente de la casa que compartían María Marta García Belsunce y Carlos Carrascosa.

maria marta garcia belsunce y carrascosa

La defensa de Pachelo desacreditó otros relatos

"Acá hubo testigos que dijeron que no estaba el teléfono fijo", recordó durante la audiencia Marcelo Rodríguez Jordan, codefensor de Nicolás Pachelo, para desacreditar los otros relatos.

Pérez Iglesias leyó el contenido del archivo titulado "Carta Tom", en el cual María Marta García Belsunce realizó un punteo de lo ocurrido entre la noche del 23 de julio, cuando no encontró a su mascota, hasta el 28 del mismo mes, día en que se comunicó con la seguridad del country Carmel y con un hombre que se contactó con ella para pedirle una gratificación a cambio de su mascota, que supuestamente había hallado perdida.

Según la defensa, el jefe de los vigiladores de Carmel llamó a García Belsunce para mostrarle por dónde supuestamente se había escapado "Tom" a través del cerco perimetral ubicado a la altura de la casa de Pachelo.

El custodio de Carmel incluso le ofreció a García Belsunce acompañarla esa misma noche a encontrarse con el hombre que la había llamado por su perro perdido, lo que le llamó la atención a la socióloga porque no le había mencionado nada al vigilador respecto de esa comunicación.

Perro Tom María Marta García Belsunce.jpg

La socióloga escribió algunas de sus preguntas, dudas y sospechas en sus archivos de Word:

"Por qué no sonó la alarma del perimetral a la hora que Tom supuestamente se escapó", "por qué dicen haberlo encontrado en dos lugares diferentes", "por qué el llamado (de quien lo halló) es al teléfono de la guardia de Carmel cuando no figuraba en ningún lado que el perro era de acá", "por qué el Sr. Rodrigo (quien la llamó pidiendo dinero a cambio de perro) me dice que ellos a la noche ya sabían que se había perdido", "por qué Daniel (jefe de la guardia de Carmel) me dice que me acompaña a un lugar que yo no le dije que tenía que ir (a buscar al perro)" y "por qué después de que viene Álvarez ( gerente de la empresa de seguridad) a casa se corta todo contacto, nadie vuelve a llamar", se lee en su archivo.

"Doctora, esto lo vamos a utilizar en el alegato", le respondió el fiscal Patricio Ferrari a Pérez Iglesias, quien afirmó: "Antes querían perjudicar a Carrascosa y hoy a Nicolás Pachelo".

Para la defensa de Pachelo, todos estos elementos de prueba sirven para demostrar que la socióloga asesinada no apuntaba sus sospechas hacia él sobre el secuestro de su perro, sino que más bien pareciera que dudaba de los vigiladores de Carmel.

Los abogados del acusado apuntan a demostrar que hubo falso testimonio de varios familiares de García Belsunce, investigadores y vecinos del Carmel, quienes al declarar dijeron que María Marta vinculó a Pachelo con el robo de su mascota.

nicolás pachelo country carmel Pachelo (de gris) irá a juicio por el crimen de María Marta García Belsunce

También buscan echar por tierra la teoría del fiscal Patricio Ferrari, quien había dicho en el inicio del juicio que "Pachelo meses antes de la muerte de María Marta García Belsunce, le sustrajo a ella su mascota, su perro 'Tom', el hijo que con Carlos Carrascosa no habían podido tener".

El mismo fiscal dijo que les exigió "el pago de un rescate", que el matrimonio no realizó y que por ese motivo María Marta nunca había podido recuperar al animal.

Ferrari luego agregó que la víctima le tenía "miedo" al acusado, que éste "no podía tolerar que María Marta comunique" en la comisión directiva de Carmel su interés para que él "abandone el barrio" y que por ello "Nicolás Pachelo odiaba a María Marta".