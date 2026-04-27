VTV: de cuánto es el valor de la verificación en CABA y en Provincia de Buenos Aires

En tanto, en la Provincia de Buenos Aires:

Los vehículos deben realizar la inspección desde los dos años de antigüedad o cuando superen los 60.000 kilómetros

Los autos nuevos entran en la obligación a los 24 meses de haber sido patentados.

En la Provincia de Buenos Aires, algunos vehículos y conductores tampoco no deben abonar la VTV. Entre ellos se incluyen las unidades de bomberos, los autos destinados a servicios municipales, las personas jubiladas, pensionadas o mayores de 65 años con ingresos de hasta dos haberes mínimos, y los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):

Autos hasta 2.500 kg: $63.453,61

$63.453,61 Motocicletas: $23.858,78

Provincia de Buenos Aires (PBA):

Autos hasta 2.500 kg: $97.057,65

$97.057,65 Motocicletas: $38.823,06.

$38.823,06. Vehículos mayores a 2.500 kg: $174.703,77

Multas por no tener VTV: cuánto se paga en CABA y Provincia

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): circular sin la VTV vigente puede generar una multa de hasta 400 Unidades Fijas (UF), equivalente a unos $380.000 aproximadamente, con valores que se actualizan mensualmente según la UF.

circular sin la VTV vigente puede generar una multa de hasta (UF), equivalente a unos aproximadamente, con valores que se actualizan mensualmente según la UF. Provincia de Buenos Aires: las sanciones son más elevadas y dependen de la gravedad de la infracción y el historial del conductor. Las multas van de 300 a 1.000 UF, con montos estimados entre $568.800 y casi $1.900.000.

Consejos para evitar multas

Solicitar turno con anticipación, antes del vencimiento de la VTV.

Revisar previamente el estado del vehículo, especialmente frenos, luces y neumáticos.

Verificar que toda la documentación obligatoria esté vigente y completa.

Prestar atención a los avisos oficiales, ya que los calendarios suelen informarse por terminación de patente.