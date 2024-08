Habló el abogado de las víctimas del padre Grassi: "No apto para ser externado"

El defensor ratificó que trabajarán "para que no recupere la libertad", ya que que el Código Penal establece que no deberían otorgarle este beneficio.

Durante su estadía en la prisión, Grassi se recibió de abogado y en esta jornada clave se representa a sí mismo, algo que no habría ocurrido en otras causas.

“Se fijo una pericia psicológica que no aceptó”, expresó Gallego, quien añadió: “Queremos saber cómo el asume sus actos de pedofilia. No tenemos pericias psicológicas porque Grassi decidió no concurrir”.

Asimismo, expresó: “No está apto para estar externado y el informe carcelario no le da bien. La condena fue confirmada de manera categórica”.

Previo a la audiencia, Gallego habló con la Agencia Noticias Argentinas y, aunque sostuvo estar “preocupado”, aseguró que está “optimista”: “Es muy importante que esto se haga a la luz del día, que no quede como algo clandestino”.

El padre Grassi le dijo a los jueces que está preparado para la reinserción en libertad: “Soy inocente”

Pasadas las 11 de hoy comenzó la audiencia en el Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón para analizar el pedido de libertad condicional presentado por el padre Julio César Grassi (68), condenado a 15 años de prisión por dos hechos de abuso sexual infantil y corrupción de menores agravados.

El creador de la fundación ”Felices los Niños” solicitó que se le conceda el beneficio de su salida anticipada de la Unidad Penitenciaria N°41 de Campana tras alcanzar más de dos tercios de la condena. Sin embargo, el abogado querellante ya anticipó que se opondrá a ese pedido en virtud de la “repercusión negativa” que le generaría a la psiquis de la víctima.

“Soy inocente, y estoy respetando lo que la ley me está pidiendo”, le dijo a los jueces. “Tengo un sentimiento genuino de ser inocente, porque soy inocente, y estoy respetando lo que la ley me está pidiendo -para acceder al beneficio de la libertad condicional”.

Desde la cárcel de Campana, donde está alojado, el sacerdote habló por zoom ante los integrantes de la audiencia. Lo escuchaba el abogado Juan Pablo Grassi, querellante en la causa, quien se opone a la salida en libertad. También se opondrá el particular damnificado Sergio Piri, en representación de la víctima conocida como Gabriel, Grassi se defiende solo. En la cárcel se recibió de abogado. El Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón está integrado por la Mariana Maldonado y los jueces Juan Carlos Uboldi y Claudio José Chaminade, y el fiscal de Ejecución, Mario Ravizzini.