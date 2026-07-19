El tren Mitre funciona con demoras: el impactante video de los problemas técnicos
Los ramales Mitre y José León Suárez presentan importantes inconvenientes en el servicio. El impactante video.
Los ramales Mitre y José León Suárez de la línea Mitre presentan demoras y cancelaciones por problemas técnicos y falta de personal, según informó Trenes Argentinos.
Como consecuencia, miles de pasajeros registran complicaciones para viajar este domingo entre la Ciudad de Buenos Aires y el norte del conurbano bonaerense. Hasta el momento, la empresa no precisó cuándo quedará normalizada la circulación de las formaciones y recomendó a los usuarios consultar el estado del servicio antes de viajar.
El Gobierno suspendió la obra de la estación Nordelta
La interrupción del servicio se produce en un contexto de paralización de obras ferroviarias. En las últimas horas, el Gobierno nacional oficializó la cancelación de la construcción de la estación Nordelta de la línea Mitre tras rescindir el contrato con la empresa que tenía a cargo los trabajos.
La obra permanecía paralizada desde el inicio de la actual gestión y formaba parte del proyecto de modernización del ramal Villa Ballester-Zárate. La decisión fue adoptada por Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), que dio por extinguido el contrato con la constructora Proba, según informó el sitio especializado EnElSubte.
La futura estación, denominada oficialmente María Remedios del Valle – Capitana de la Patria, iba a construirse entre Benavídez y Bancalari con el objetivo de mejorar la conectividad de una de las zonas con mayor crecimiento urbano del norte del Gran Buenos Aires y ofrecer una nueva alternativa de acceso ferroviario para vecinos, trabajadores y visitantes de Nordelta.
Desde ADIF señalaron que, pese a la rescisión del contrato, continúa la posibilidad de que la desarrolladora inmobiliaria financie y complete la obra. "Se sigue en diálogo con los interesados", indicaron fuentes del organismo, aunque aclararon que aún no existe un cronograma para una eventual reactivación del proyecto.
La cancelación de la estación Nordelta se suma a otras obras ferroviarias que quedaron sin efecto durante la actual gestión, entre ellas la electrificación de los ramales José León Suárez-Benavídez y Victoria-El Talar de la línea Mitre, además de otros proyectos destinados a ampliar la capacidad y mejorar la conectividad del sistema ferroviario metropolitano.
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