El tren Mitre funciona con demoras: el impactante video de los problemas técnicos

Desde ADIF señalaron que, pese a la rescisión del contrato, continúa la posibilidad de que la desarrolladora inmobiliaria financie y complete la obra. "Se sigue en diálogo con los interesados", indicaron fuentes del organismo, aunque aclararon que aún no existe un cronograma para una eventual reactivación del proyecto.

La cancelación de la estación Nordelta se suma a otras obras ferroviarias que quedaron sin efecto durante la actual gestión, entre ellas la electrificación de los ramales José León Suárez-Benavídez y Victoria-El Talar de la línea Mitre, además de otros proyectos destinados a ampliar la capacidad y mejorar la conectividad del sistema ferroviario metropolitano.