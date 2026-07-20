Incidentes en el Obelisco: camión hidrante y doce detenidos tras la final del Mundial 2026
Serios disturbios se registraron en el Obelisco a última hora del domingo. La Policía de la Ciudad detuvo a doce personas tras violentos enfrentamientos.
La zona del Obelisco se convirtió en el escenario de incidentes durante la medianoche, cuando un grupo de manifestantes violentos comenzó a arrojar botellas contra los efectivos policiales. La infantería intervino de inmediato para controlar la situación y evitar desmanes mayores en el centro porteño.
El accionar de la Policía de la Ciudad y el camión hidrante
La medianoche porteña se tiñó de violencia cuando una facción de hinchas radicalizados se enfrentó con la policía en las inmediaciones del Obelisco. A pesar de que miles de familias se habían congregado pacíficamente para reconocer el subcampeonato de la Selección Argentina en el Mundial 2026, un grupo menor desató el caos arrojando piedras y botellas.
El accionar de la Policía de la Ciudad ante los disturbios
Los desmanes se iniciaron pasadas las 23:30, momento en que los atacantes derribaron contenciones y atacaron de forma directa al cordón de seguridad. Ante esta situación, efectivos de la Policía de la Ciudad avanzaron para dispersar a los involucrados con el apoyo de un camión hidrante y controlar la situación sobre la avenida 9 de Julio.
Como resultado del operativo desplegado para restablecer el orden, se confirmó un saldo de doce detenidos. Los agresores provocaron corridas y escenas de alta tensión que empañaron lo que inicialmente era una conmovedora jornada de apoyo y despedida popular para el plantel nacional.
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