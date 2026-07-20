Incidentes en el Obelisco: camión hidrante y doce detenidos tras la final del Mundial 2026

El accionar de la Policía de la Ciudad y el camión hidrante

Incidentes en el Obelisco: camión hidrante y doce detenidos tras la final

La medianoche porteña se tiñó de violencia cuando una facción de hinchas radicalizados se enfrentó con la policía en las inmediaciones del Obelisco. A pesar de que miles de familias se habían congregado pacíficamente para reconocer el subcampeonato de la Selección Argentina en el Mundial 2026, un grupo menor desató el caos arrojando piedras y botellas.