Padres rechazan el cierre de una guardería en Rafael Calzada, pero deberán buscar otro lugar para sus hijos
La guardéis funciona hace 60 años y depende de la Fundación Caritas y el obispo de Lomas de Zamora.
El drama invade a los padres de los chiquitos que asisten a la guardería Virgen del Valle, de Rafael Calzada, porque dejará de funcionar y los padres tienen poco tiempo para buscar otro lugar para sus hijos, además de no pueden afrontar los costos que demandan otras instituciones similares.
Según precisaron, la guardería depende de la Iglesia y los padres abonan unos 90 mil pesos mensuales para contar con los servicios de la guardería ubicada en Arturo Illía y Capilla del Señor de Rafael Calzada, zona sur del Conurbano. El anuncio generó preocupación entre quienes llevan allí a sus hijos, ya que, según señalaron, la comunicación se realizó “de un día para el otro”.
“Nos informaron el día lunes que quieren cerrarla, aún no tenemos un motivo oficial, pero ya nos estamos moviendo nosotros los padres para que eso no suceda”, expresó Yesica, una de las madres damnificada a deBrown.com.ar.
La situación implica que más de 50 familias deberán encontrar otro lugar para sus hijos. Además de conseguir una vacante, deberán afrontar el proceso de adaptación de los chicos a un nuevo espacio, una situación que adquiere particular relevancia porque allí concurren bebés desde los tres meses.
Desde hace unos 60 años funciona esta institución y los padres reclaman tanto por sus hijos como por los trabajadores. “Se van a quedar en la calle”, alertó uno de los manifestantes.
Una madre contó que su hijo Benicio “ama” ir a la guardería y siempre habla de las maestras. “Yo dejo a mi hijo para poder ir a trabajar”, planteó, exponiendo la realidad que viven muchas mujeres, que deben afrontar solas la crianza, con salarios que no alcanzan.
Algunas personas que se acercaron para consultar por un lugar para el próximo año ya recibieron como respuesta que no hay vacantes disponibles. Mientras tanto, la atención continuará hasta el 30 de noviembre, fecha hasta la cual seguiría funcionando con normalidad.
El eventual cierre también tendría consecuencias laborales: seis maestras, además del personal de limpieza y cocina, quedarían sin empleo. Ante este panorama, los padres comenzaron a realizar distintas gestiones para intentar evitar que el lugar deje de funcionar.
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