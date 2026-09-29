Padres rechazan el cierre de una guardería en Rafael Calzada, pero deberán buscar otro lugar para sus hijos

Una madre contó que su hijo Benicio “ama” ir a la guardería y siempre habla de las maestras. “Yo dejo a mi hijo para poder ir a trabajar”, planteó, exponiendo la realidad que viven muchas mujeres, que deben afrontar solas la crianza, con salarios que no alcanzan.

Algunas personas que se acercaron para consultar por un lugar para el próximo año ya recibieron como respuesta que no hay vacantes disponibles. Mientras tanto, la atención continuará hasta el 30 de noviembre, fecha hasta la cual seguiría funcionando con normalidad.

El eventual cierre también tendría consecuencias laborales: seis maestras, además del personal de limpieza y cocina, quedarían sin empleo. Ante este panorama, los padres comenzaron a realizar distintas gestiones para intentar evitar que el lugar deje de funcionar.