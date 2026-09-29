A 18 años de la desaparición de Sofía Herrera, el fuerte reclamo de su mamá a la Justicia

“Aunque el Poder Judicial fueguino tenga la causa en un estado de total abandono, llena de polvo burocratizada, nosotros no paramos”, expuso Delgado y continuó: “En todos estos últimos años nadie me llamó desde el Poder Judicial. Siempre soy yo quien va, quien insiste y quien golpea las puertas. Porque Sofi, vos sos muy importante para tu familia, para los medios de comunicación y para la enorme cantidad de gente que te busca”.

La carta de la madre de Sofía Herrera

Por último, expresó sus sentimientos luego de haber transcurrido tanto tiempo desde la desaparición de su hija: “Estos 18 años no fueron fáciles sin tu presencia. Vivimos momentos de profunda tristeza, dolor y soledad, pero el amor por vos es más fuerte que todo eso y jamás nos permitió dejar de buscarte. La vida siguió: tu hermana creció y nosotros envejecemos, pero la promesa de encontrarte sigue intacta. Te amamos y no vamos a bajar los brazos. Te amamos infinitamente”.

Quién es el sospechoso de la desaparición de Sofía Herrera y por qué lo vinculan al caso

En septiembre de 2020, la Justicia difundió posibles rostros de José Dagoberto Díaz Águila

La investigación continúa centrada, entre otras hipótesis, en José Dagoberto Díaz Águila, un ciudadano chileno con DNI argentino cuyo nombre quedó incorporado al expediente a partir de distintos elementos reunidos por la Justicia de Tierra del Fuego.

En septiembre de 2020, el Juzgado de Instrucción N.º 1 del Distrito Judicial Norte solicitó que su búsqueda se amplié de manera internacional y se emitió una Notificación Roja de Interpol.

Uno de los elementos que tomó en cuenta la investigación fue el relato de un suboficial de la Policía que había participado de los primeros rastrillajes. Según declaró, durante ese operativo tuvo contacto con Díaz Águila, quien le habría manifestado “saber dónde está Sofía”.

Sofía Herrera de pequeña

A esto se sumó el testimonio de un niño de seis años que se encontraba en el camping el día de la desaparición. El menor describió a una persona y sus características permitieron confeccionar un identikit. Años más tarde, cuando ya era mayor de edad, volvió a declarar ante la Justicia y ratificó su relato.

La investigación sobre Díaz Águila también permitió establecer que tenía empleos registrados y domicilio en Río Grande. Desde 2018 se realizaron distintos procedimientos en sectores rurales con el objetivo de encontrarlo, aunque hasta el momento no se obtuvieron resultados concretos sobre su paradero.

Qué pasó con el alerta de Interpol y cuál fue la respuesta de la Justicia

María Elena Delgado, madre se Sofía Herrera

La Notificación Roja de Interpol contra José Dagoberto Díaz Águila, solicitado por la Justicia de Tierra del Fuego hace seis años, buscaba ampliar las posibilidades de localizarlo dentro y fuera de la Argentina, pero en las últimas horas surgió una controversia sobre la vigencia de ese alerta.

La familia Herrera había recibido información que indicaba que la Notificación Roja había dejado de figurar como activa y Missing Children informó que el pedido de captura internacional no había sido renovado.

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción N.º 1 del Distrito Judicial Norte salió a aclarar la situación y sostuvo que la medida continúa vigente de manera ininterrumpida.

Desde el tribunal explicaron que Interpol Argentina mantiene comunicación constante con la sede judicial y que la organización maneja distintos niveles de acceso a sus notificaciones.“Que determinada información no aparezca en los registros públicos no significa que la notificación haya perdido vigencia. INTERPOL determina el nivel de difusión de acuerdo con las características de cada caso”, precisaron.

El juzgado también remarcó que el representante legal de la familia Herrera y el Ministerio Público Fiscal conocen la situación de la medida internacional. A la vez, cuestionó la información difundida por Missing Children al señalar que la organización no forma parte del expediente y no tiene acceso a los datos reservados de la investigación.

“Las notificaciones de INTERPOL pueden tener distintos niveles de acceso. Algunos datos son públicos, mientras que otros solamente están disponibles para las fuerzas policiales de los países que integran la organización. Por lo tanto, que determinada información no aparezca en los registros públicos no significa que la notificación haya perdido vigencia”, explicaron.

A 18 años de la desaparición de Sofía Herrera, el tribunal aseguró que la causa permanece abierta. “La investigación sigue en curso. El Juzgado analiza las distintas hipótesis que surgen del expediente y ordena las medidas que considera necesarias, teniendo en cuenta la importancia y la sensibilidad del caso”.

“El Poder Judicial reafirma su compromiso de continuar trabajando para esclarecer las circunstancias de la desaparición de Sofía Herrera”, sostuvieron.