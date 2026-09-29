Guaminí: hallaron el cuerpo del quinto pescador buscado en la Laguna del Monte

Durante las semanas posteriores, los cuerpos fueron encontrados en distintos puntos del Río de la Plata, tanto en la costa argentina como en aguas uruguayas. Sebastián Romegialli fue hallado el 26 de junio; Carlos Kovach, el 28; Diego Boscardin apareció en la zona de Atlántida, y Claudio Kovach fue encontrado posteriormente en aguas del río. La búsqueda involucró a Prefectura Naval Argentina, bomberos, Defensa Civil, guardaparques, familiares y vecinos.

Las tareas se concentraron también en distintos sectores de la laguna para intentar establecer el recorrido que pudo haber realizado la embarcación y determinar dónde podrían encontrarse las dos personas que continuaban desaparecidas. Por su parte, la Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión de las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.

La Laguna del Monte es uno de los espejos de agua que integran el sistema de Las Encadenadas del Oeste, un conjunto de lagunas ubicado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y frecuentado habitualmente por pescadores y visitantes.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que un desperfecto mecánico habría provocado el ingreso de agua en la embarcación y posteriormente su hundimiento, aunque las causas todavía son materia de investigación.