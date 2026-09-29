Guaminí: hallaron el cuerpo del quinto pescador buscado en la Laguna del Monte
Fue encontrado a unos 2 kilómetros del lugar donde se había hundido la embarcación.
Después de 16 días de ardua búsqueda, fue hallado el cuerpo del pescador que estaba desaparecido en la Laguna del Monte, partido de Guaminí. El operativo del que participaron bomberos voluntarios, policías, Defensa Civil y equipos especializados, lo encontraron a dos mil metros de donde se produjo el naufragio.
El hallazgo se produjo a unos 2.000 metros del punto donde se había hundido la embarcación el pasado 12 de septiembre.
Con este último cuerpo recuperado, ya son cinco las víctimas fatales confirmadas del naufragio ocurrido en la laguna. El operativo de rastrillaje se mantuvo activo desde el día del accidente hasta la localización del último cuerpo.
La tragedia de la laguna
El sábado 12 de septiembre, al mediodía, un fuerte golpe de viento habría causado el vuelco de la lancha en la que cuatro amigos y un guía estaban pescando. En ese momento, la temperatura rondaba los 8 grados, mientras que en la madrugada siguiente, se dieron registros de tres grados bajo cero.
Tras conocerse el accidente de la embarcación, se desplegó un operativo integrado por Bomberos Voluntarios de Guaminí, Defensa Civil y efectivos de la Policía Comunal.
Durante las semanas posteriores, los cuerpos fueron encontrados en distintos puntos del Río de la Plata, tanto en la costa argentina como en aguas uruguayas. Sebastián Romegialli fue hallado el 26 de junio; Carlos Kovach, el 28; Diego Boscardin apareció en la zona de Atlántida, y Claudio Kovach fue encontrado posteriormente en aguas del río. La búsqueda involucró a Prefectura Naval Argentina, bomberos, Defensa Civil, guardaparques, familiares y vecinos.
Las tareas se concentraron también en distintos sectores de la laguna para intentar establecer el recorrido que pudo haber realizado la embarcación y determinar dónde podrían encontrarse las dos personas que continuaban desaparecidas. Por su parte, la Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión de las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.
La Laguna del Monte es uno de los espejos de agua que integran el sistema de Las Encadenadas del Oeste, un conjunto de lagunas ubicado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y frecuentado habitualmente por pescadores y visitantes.
La principal hipótesis de los investigadores sostiene que un desperfecto mecánico habría provocado el ingreso de agua en la embarcación y posteriormente su hundimiento, aunque las causas todavía son materia de investigación.
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