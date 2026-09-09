Pago TIC inauguró nuevas oficinas y anunció una millonaria donación para causas solidarias

La metáfora del apagón y la charla sobre neurociencia

Uno de los momentos más singulares de la noche ocurrió cuando un breve corte de energía dejó el auditorio a oscuras. Lejos de entorpecer la velada, el imprevisto sirvió para que Barros Requeijo apelara a una potente metáfora: "Más que maldecir la oscuridad, queremos prender una luz", expresó, invitando a los presentes a encender las pantallas de sus teléfonos celulares para iluminar el salón.

En esa misma línea de transformación y adaptabilidad, el biólogo molecular y divulgador científico Estanislao Bachrach brindó una exposición sobre neurociencia aplicada al cambio. Ante un auditorio colmado, el especialista explicó que el cerebro humano procesa naturalmente la incertidumbre como una amenaza, aunque destacó que las personas poseen la capacidad de modificar sus estructuras cognitivas y desafiar los paradigmas establecidos. "La gente que mueve el mundo es la gente que frente al desconcierto se anima", sintetizó.

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