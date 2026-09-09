Pago TIC inauguró nuevas oficinas y anunció una millonaria donación para causas solidarias
Con la conducción de Juan di Natale y una charla magistral de Estanislao Bachrach, la fintech celebró sus 13 años de trayectoria con la presentación de su programa "Junto a TIC". Ante referentes de la política, la banca y el deporte, la compañía ratificó su apuesta por el desarrollo federal y la economía de impacto.
En un evento que convocó a las principales figuras del sector público, financiero, tecnológico y empresarial del país, Pago TIC inauguró sus nuevas oficinas corporativas. La celebración, conducida por el periodista Juan di Natale, sirvió como plataforma para dar a conocer una ambiciosa reconversión estratégica orientada a consolidar una red económica con fuerte impacto social y federal, apuntalada por una de las noticias más destacadas de la jornada: la proyección de donar 5 millones de dólares a causas solidarias.
La convocatoria reunió a dueños y directivos de los principales bancos, referentes de tarjetas de crédito, integradores de software, dirigentes oficialistas y opositores, líderes de instituciones deportivas y representantes de los sectores fintech y educativo. Entre los asistentes sobresalió la presencia de José María Louzao Andrade, cofundador y presidente de G&L Group y expresidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI).
Tecnología, impacto social y el concepto "Junto a TIC"
Durante la presentación central, el presidente de la compañía, Fabián Barros Requeijo, repasó el camino recorrido desde los inicios de la firma en 2013 y presentó la iniciativa Junto a TIC, un modelo que busca entrelazar el desarrollo tecnológico con la solidaridad cotidiana. Actualmente, la plataforma presta servicios a 1.500 entidades, 450 municipios, 11 poderes judiciales provinciales y 40 universidades, además de colaborar en la recuperación financiera de unos 250 clubes deportivos de todo el país.
Dentro de las herramientas anunciadas para esta nueva etapa se destacan:
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Marketplace Junto a TIC: Diseñado específicamente para potenciar el comercio minorista y las economías regionales.
Herramientas de crowdfunding: Orientadas a simplificar y masificar la recaudación colectiva de fondos para proyectos comunitarios.
Billetera solidaria: Un desarrollo que permite automatizar microaportes a entidades sociales a partir de las transacciones cotidianas de los usuarios.
En consonancia con su política de sustentabilidad, el encuentro contó además con un sistema digital de medición y compensación de la huella de carbono mediante códigos QR para los invitados.
La metáfora del apagón y la charla sobre neurociencia
Uno de los momentos más singulares de la noche ocurrió cuando un breve corte de energía dejó el auditorio a oscuras. Lejos de entorpecer la velada, el imprevisto sirvió para que Barros Requeijo apelara a una potente metáfora: "Más que maldecir la oscuridad, queremos prender una luz", expresó, invitando a los presentes a encender las pantallas de sus teléfonos celulares para iluminar el salón.
En esa misma línea de transformación y adaptabilidad, el biólogo molecular y divulgador científico Estanislao Bachrach brindó una exposición sobre neurociencia aplicada al cambio. Ante un auditorio colmado, el especialista explicó que el cerebro humano procesa naturalmente la incertidumbre como una amenaza, aunque destacó que las personas poseen la capacidad de modificar sus estructuras cognitivas y desafiar los paradigmas establecidos. "La gente que mueve el mundo es la gente que frente al desconcierto se anima", sintetizó.
Para sostener este proceso de expansión, la fintech incorporó recientemente a más de 30 nuevos ejecutivos de sólida trayectoria provenientes de instituciones como el Banco Central, Santander, Interbanking, Red Link y Banco Provincia, consolidando un equipo de 140 colaboradores que ya opera con más de 3,5 millones de pagadores a nivel nacional.
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