Recoleta: así fue el ataque a un padre y a su hijo en una estación de servicio

"Escuché que gritaba, no sé si era mi hijo o quién gritaba, '¡Tiene algo en la cintura, tiene un cuchillo!'. Intenté buscar, pero no le encontré nada: ya lo tenía en la mano y empezó a atacarnos", recordó Ángel en diálogo con Clarín.

Sobre el ataque a su hijo, detalló: "Le atravesó la mano con el cuchillo. Gracias a Dios alcanzó a taparse el cuello, porque el cuchillo iba directamente ahí, por eso no me lo mató".

El agresor fue detenido

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Fernández y fueron dados de alta el lunes por la mañana.

El agresor, en tanto, fue detenido en el lugar por efectivos de la Policía de la Ciudad. La investigación del caso quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional N° 33, a cargo del juez Darío Osvaldo Bonanno. Luego del análisis del Cuerpo Médico Forense, se determinó que Pérez Allen estaba en condiciones de declarar. Se espera que sea indagado esta semana.

Si bien el sumario inicial de la policía porteña caratuló el hecho como “tentativa de homicidio”, Bonanno todavía no definió una calificación para la causa.

Quién es el agresor de Recoleta

Miguel Pérez Allen migró desde Venezuela y se instaló en Argentina. Desde su llegada al país, registraría al menos dos antecedentes policiales, según surge de registros consultados por distintos medios.

Uno de los episodios que figuraría en su historial habría ocurrido el 4 de noviembre de 2024, cuando habría participado de una pelea en jurisdicción de la Comisaría Vecinal 14 A. A su vez, el 16 de mayo de 2026 habría quedado involucrado en una denuncia por daños, hecho que es investigado por la Comisaría Vecinal 1 C, de acuerdo a lo informado en Clarín.

Además, Pérez Allen habría sido denunciado por presunta estafa el año pasado. La causa estaría en manos el Juzgado N° 34, con la investigación delegada en la fiscalía correspondiente, según publicó Infobae.

A su vez, la patente del Volkswagen Voyage en el que se movilizaba tendría una deuda superior a los 4 millones de pesos, correspondiente a 28 infracciones registradas en la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, el juez Bonanno investiga si Pérez Allen se desempeñaba como chofer de una aplicación de viajes, una hipótesis que todavía debería ser corroborada en el marco de la causa.