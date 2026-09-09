Detuvieron a un ladrón acusado de matar a una bebé mientras escapaba de la policía

El principal sospechoso de uno de los hechos de inseguridad más crueles del año pasado fue capturado por la Policía Bonaerense. Se trata de José Robledo, alias “Pachi”, acusado del robo ocurrido en marzo de 2025 que terminó con la muerte de Sofía, la hija de Natalia Heizenrreder, que llevaba a su bebé en brazos en Pablo Nogués y fue atropellada por los delincuentes mientras huían de los agentes en el auto que habían robado en la zona de El Talar. Sofía tenía apenas once meses.