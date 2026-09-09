Detuvieron a un ladrón acusado de matar a una bebé mientras escapaba de la policía
Se trata de José Robledo, alias “Pachi”, acusado del robo ocurrido en marzo de 2025 que terminó con la muerte de Sofía, la hija de Natalia Heizenrreder.
El principal sospechoso de uno de los hechos de inseguridad más crueles del año pasado fue capturado por la Policía Bonaerense. Se trata de José Robledo, alias “Pachi”, acusado del robo ocurrido en marzo de 2025 que terminó con la muerte de Sofía, la hija de Natalia Heizenrreder, que llevaba a su bebé en brazos en Pablo Nogués y fue atropellada por los delincuentes mientras huían de los agentes en el auto que habían robado en la zona de El Talar. Sofía tenía apenas once meses.
El sospechoso fue detenido por el Personal de la Superintendencia AMBA Norte I, a cargo del comisario general Lucas Borge, que lo encontró en la misma zona del crimen, en una cancha de fútbol de Pablo Nogués, donde había ido a jugar un partido.
Los detectives de la Superintendencia obtuvieron un dato de calle que marcaba a Robledo en el lugar. Así, fueron por él. Tras resistirse al arresto, el acusado del crimen de Sofía fue esposado. La causa en su contra está a cargo de la UFI El Talar.Otros dos sospechosos fueron capturados en los días posteriores al hecho.
El crimen de Sofía en Tigre
El tríagico hecho ocurrió el 28 de marzo de 2025. Los tres delincuentes escapaban de las autoridades tras cometer una entradera en la zona de Ricardo Rojas, partido de Tigre; en una fuga en la que intercambiaron disparos con el patrullero que los perseguía.
Los delincuentes habían asaltado a una mujer de 40 años armados con una pistola 9 milímetros robada en abril pasado en Brandsen: se llevaron su Jeep Renegade, un cochecito de bebé y dos millones de pesos en efectivo.
Con un móvil del COT de Tigre que seguía sus pasos, los delincuentes regresaron a Pablo Nogués, su zona de origen, en busca de refugio. En medio de la fuga, un joven que pasaba con una moto recibió un disparo en el tobillo derecho.
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