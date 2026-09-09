Manejaba un patrullero falso y se hacía pasar por policía: tenía condena y cayó con un arsenal
El hombre lavaba en el vehículo réplicas de arma de fuego, indumentaria policial, un chaleco antibalas, tonfas y hasta un casco táctico.
Un hombre fue detenido por la Policía de la Ciudad después de ser sorprendido circulando en una Renault Duster con balizas similares a las de un patrullero y presentándose como integrante de la Policía bonaerense.
El procedimiento comenzó cuando los efectivos observaron el vehículo salir de un lavadero ubicado en Nicasio Oroño y Yerbal, en el barrio porteño de Caballito. Al consultar la patente, comprobaron que no pertenecía a ninguna fuerza de seguridad. Como el vehículo les pareció sospechoso, verificaron la patente en sistema para saber si pertenecía a alguna fuerza. Pero el resultado fue negativo.
Los oficiales comenzaron entonces a seguir al vehículo y lograron interceptarlo en Aranguren y Nicasio Oroño. Al pedirle al conductor que se identifique este dijo pertenecer a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no pudo acreditar ninguna relación con la Fuerza.
Fue en ese momento que los oficiales reales pudieron ver un cartel de policía y la empuñadura de un arma que se encontraban sobre el tablero. Por ese motivo, decidieron requisar el vehículo, y se encontraron con un arsenal: tres réplicas de arma de fuego, que en realidad eran de aire comprimido, dos tonfas, dos cuchillos, 47 cartuchos de escopeta calibre 12x70, otro cartucho calibre 16, y un cargador metálico de Bersa 9mm.
Además, el hombre llevaba una gran cantidad de indumentaria similar a la que utilizan las fuerzas de seguridad. En el vehículo encontraron prendas policiales, entre ellas una remera negra con la inscripción "Fuerzas Especiales GAD-Instructor", un chaleco de protección balística, un casco táctico, un botiquín y un pasamontañas.
Tras verificar los antecedentes del hombre, los oficiales descubrieron que tenía antecedentes: en 2019 había sido procesado por amenazas con armas y que en diciembre de 2021 lo habían condenado a un año y 6 meses de prisión en suspenso, también por amenazas con armas y con una prohibición de acercamiento a la víctima como adicional a la condena.
La Unidad de Flagrancia Oeste ordenó su detención y el secuestro de la camioneta y de todos los elementos encontrados.
La investigación quedó abierta por la presunta comisión de usurpación de títulos y honores, tenencia de armas de guerra y averiguación de ilícito.
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