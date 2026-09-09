Manejaba un patrullero falso y se hacía pasar por policía: tenía condena y cayó con un arsenal

Tras verificar los antecedentes del hombre, los oficiales descubrieron que tenía antecedentes: en 2019 había sido procesado por amenazas con armas y que en diciembre de 2021 lo habían condenado a un año y 6 meses de prisión en suspenso, también por amenazas con armas y con una prohibición de acercamiento a la víctima como adicional a la condena.

La Unidad de Flagrancia Oeste ordenó su detención y el secuestro de la camioneta y de todos los elementos encontrados.

La investigación quedó abierta por la presunta comisión de usurpación de títulos y honores, tenencia de armas de guerra y averiguación de ilícito.