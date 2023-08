Palermo: brutal ataque de jóvenes al encargado de un edificio

El encargado les pidió que dejaran de hacer eso y uno de los jóvenes comenzó a agredirlo, para que luego se sumara el resto del grupo.

El hombre pudo defenderse con una escoba, pero recibió varios golpes y tuvo que ser hospitalizado.

VIDEO Así atacaron al encargado de un edificio en pleno Palermo

encargado atacado por jovenes en palermo

“Tengo un fuerte dolor de cabeza y se me nubló la vista, recibí un fuerte golpe en la cabeza. Están locos los pibes. Me rodearon y me tiraron de todo: botellas, palos, piedras”, contó el encargado del edificio en declaraciones televisivas.

Según la víctima, la pelea duró “varios minutos”: “Iban y volvían, iban y volvían. Me atacaban de todos lados”, recordó.

“Los fines de semana pasa siempre que vengan jóvenes a orinar. Tiro un balde y listo. Pero esta vez se metieron a orinar dentro, en el cantero, me pareció totalmente desubicado”, dijo el hombre. “Me amenazaron con que van a volver”, dijo el hombre.