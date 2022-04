El joven que atacó a una policía es el "Loco del Palo" de Belgrano detenido en febrero

loco del palo

En uno de ellos se observa cómo va caminando con una extensa madera y cuando pasa junto a una pareja, le parte el palo en la cabeza a la mujer y huye a la corrida.

En febrero tiene tres hechos registrados los días 6, 7 y 11 en Belgrano y el lugar de sus ataques era el cruce de las calles La Pampa y Melián.

La víctima del día 6, Daniela C., relató en redes sociales cómo fue el episodio: “Volvía a casa después de tomar un café con unos amigos. Iba caminando por la calle La Pampa, crucé por la linda y arbolada Melián. A media cuadra veo que desde (la calle) Martínez aparece un sujeto joven, con apariencia de linyera, bastante sucio y con una melena negra muy abultada".

"Camina hacia la esquina y vuelve a emprender la marcha en mi dirección. Yo bajé la cabeza para que al pasar cerca no se sienta intimidado y cada uno siguiera su rumbo, cuando de la nada, siento un fuerte golpe en el mentón y el cuello", describió la víctima.

"No entendí lo que pasó y me tocó, grito, veo que el hombre tiene un palo en la mano, vuelvo a gritar y observé que seguía caminando como si no hubiera pasado nada", agregó en su relato.

El 11 de febrero, tras su último ataque, Martínez fue localizado y detenido por efectivos de la Comisaría Vecinal 13C.

En todos los casos intervino la justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, que lo declaró inimputable y ordenó su tratamiento en el Hospital Borda.

