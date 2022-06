Caos en Panamericana por el vuelco de un camión

vuelco camion panamericana

Santiago, el conductor de C5N, contó que cerca de las 7 de la mañana notó que se había pinchado una de las gomas del vehículo, quizo acomodarlo pero no pudo y volcó en medio de la autopista. "Se me reventó el neumático, lo quise estabilizar pero no pude. La carga me jugó en contra", dijo y contó que se encuentra bien pero con algunas lesiones.