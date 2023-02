Choque múltiple en Panamericana: así fue el test de alcoholemia al conductor borracho

Un conductor borracho causó la tragedia en la Panamericana

Aunque colocó las balizas, la detención del vehículo por el desperfecto provocó que otro auto manejado por un joven alcoholizado (el test de alcoholemia arrojó 2.14 gramos por litro de sangre) lo embistiera desde atrás y otros tres automóviles chocaran al tratar de esquivarlos.

Como resultado de la colisión, una mujer fue trasladada al hospital de San Isidro con heridas y luego se informó su fallecimiento.

Así fue el test de alcoholemia al conductor borracho del choque múltiple en Panamericana

test alcoholemia

La joven de 25 años que murió en choque múltiple de Panamericana iba en un remís

La víctima viajaba como pasajera en el asiento trasero de un remís que estuvo involucrado en el choque múltiple

Néstor, el conductor del primer vehículo, contó a los periodistas: “Se me revienta una goma y no puedo avanzar, entonces pongo las balizas y empiezo a hacer señas con el celular y me esquivaban los autos normalmente hasta que un Fiat Cronos se me viene encima y me choca y tira el coche para allá”.

“De casualidad no me mató”, afirmó el hombre que iba rumbo al trabajo y agregó que “cuando le voy a preguntar (al joven) qué pasó, balbuceaba, ahí me di cuenta que estaba borracho y luego le dio 2,4 (el test de alcoholemia)”.

Personal vial y policial mantenía cortados tres carriles de la autopista, sentido provincia, para facilitar las tareas de peritaje y remoción de los vehículos.