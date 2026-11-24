Intento de femicidio en Córdoba: una mujer lucha por su vida tras ser quemada por su pareja
La víctima sufrió quemaduras en el 30% del cuerpo y permanece internada en terapia intensiva. El acusado tenía antecedentes por violencia de género.
Una mujer de 39 años permanece internada en terapia intensiva tras sufrir graves quemaduras en Córdoba. Por el hecho, detuvieron a su pareja, que tenía denuncias previas por violencia de género, y quedó imputado por tentativa de femicidio.
La víctima, identificada como Mara Cecilia Andrada, tiene quemaduras en el 30% de su cuerpo, permanece inconsciente, sedada y con asistencia respiratoria. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada desde el Hospital Príncipe de Asturias al Instituto del Quemado del Hospital Córdoba.
El episodio ocurrió el sábado en una vivienda interna ubicada en la calle Tuclame al 1600, en la segunda sección del barrio Santa Isabel, al sur de la capital cordobesa. Tras lo sucedido, su pareja, Roberto Carlos Reyna, de 45 años, la trasladó inicialmente al centro de salud, donde fue intubada de urgencia.
Intento de femicidio en Córdoba: las contradicciones en la versión del acusado
La investigación quedó a cargo de la fiscal Paula Bruera, quien busca reconstruir cómo se inició el fuego y establecer las circunstancias en las que la Andrada sufrió las quemaduras. Según la primera versión del imputados, la víctima se habría autolesionado luego de una discusión, aunque esa explicación presentó contradicciones con los primeros elementos reunidos en la causa.
Además, los investigadores tuvieron en cuenta los antecedentes del sospechoso, sobre quien ya pesaban presentaciones judiciales por violencia de género y conflictos familiares. A partir de esos elementos, la fiscal ordenó su detención y lo imputó por tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género.
Femicidio en un bar de Córdoba: apuñaló a su pareja e intentó quitarse la vida
Un hombre de 38 asesinó el jueves de esta semana a su novia, de 35, en el bar donde ambos trabajaban. Tras cometer el femicidio el agresor intentó quitarse la vida pero permanece internado grave en el Hospital de Urgencias de Córdoba.
La víctima fue identificada como Romina González, quien trabajaba como encargada en el bar Morrison, sobre la calle Marcelo T. de Alvear al 300, en el centro de Córdoba, para mantener a su hijo de 13 años y a su madre.
Eran poco más de las 20 del jueves cuando la mujer ya estaba en funciones, limpiando las instalaciones, a la espera de abrir al público. En ese momento llegó su novio, Nicolás Gabriel Pedraza, que era uno de los mozos del lugar.
Pedraza apuñaló a su novia y luego intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo. Una compañera de ambos encontró a Romina herida en el baño del bar, pero la ayuda llegó tarde.
El hombre se encuentra en estado reservado tras ser operado en la madrugada del viernes por "múltiples heridas punzantes a nivel de cuello y abdominal, con una lesión vascular", como precisó el subdirector del hospital, Maximiliano Titarelli, al canal El Doce de Córdoba.
La causa quedó en manos del fiscal Gonzalo Berrotarán, quien ya imputó a Pedraza por femicidio. A pesar de su estado actual, el hombre tendrá custodia policial mientras siga internado en el Hospital Municipal de Urgencias.
Violencia de género y antecedentes
Si alguien miraba los posteos en redes sociales que Pedraza le dedicaba hace un mes a González jamás podría unir los puntos sobre la violencia de género que contenía la pareja, pero tras el femicidio en el bar salieron a la luz otros aspectos de la relación.
"Todo lo que está bien, estamos conectados para el más allá haciendo lo imperfecto, perfecto entre nosotros mismos. Te amo sin medidas, mi amor", publicó Pedraza el 22 de octubre pasado en Threads.
Menos de un mes más tarde, el exempleado de una concesionaria de motos había atacado y asesinado a la misma mujer a la que le declaró su amor.
Un allegado al bar del Córdoba donde sucedió el femicidio confirmó la relación laboral y amorosa entre la víctima y el asesino, y que "venía bien hasta que el tipo empezó a tener actos de violencia, de celos".
Además de pelearse con colegas y empleados de otros bares, Pedraza ejerció violencia de género sobre González, que según la fuente consultada por el medio La Voz del Interior "siempre se portó bien" y estaba abocada a mantener a su hijo y a su madre.
La misma fuente habló de un "acto de violencia" en la casa de Romnina que requirió la intervención de la policía para retirar a Pedraza del domicilio, pero aún no se sabe si existe una denuncia al respecto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario